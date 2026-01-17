Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Commercial

Immobilier commercial en Allemagne

Berlin
6
Munich
24
Francfort-sur-le-Main
38
Düsseldorf
4
Montrer plus
304 propriétés total trouvé
Maison des revenus 1 500 m² dans Bunde, Allemagne
Maison des revenus 1 500 m²
Bunde, Allemagne
Surface 1 500 m²
Nombre d'étages 3
Bonjour.pour vendre le Bureau, salles industrielles, 6 unités. (500 200 300 175 140 m2).parc…
$1,17M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Deutsch, Polski
Operating and profitable hotel dans Mariental, Allemagne
Operating and profitable hotel
Mariental, Allemagne
Surface 900 m²
Nombre d'étages 4
Hôtel 3 étoiles dans le parc national HarzAdresse: 37412 Herzberg am Harz14 chambres (+2 cha…
$470,002
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English, Русский, Deutsch
Hôtel dans Hohenmolsen, Allemagne
Hôtel
Hohenmolsen, Allemagne
Appartements dans un château dans un parc à Hohenmölsen, qui est populaire comme un endroit …
$139,429
Laisser une demande
Boutique 600 m² dans Munich, Allemagne
Boutique 600 m²
Munich, Allemagne
Surface 600 m²
EDEKA supermarché à Munich!Edeka Group est la plus grande société de supermarchés allemande …
$4,76M
Laisser une demande
Investissement 120 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Investissement 120 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 120 m²
Nombre d'étages 50
Serviced apartments in cities such as Frankfurt am Main are an ideal option for reliable inv…
$524,389
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Boutique 9 700 m² dans Sarrebruck, Allemagne
Boutique 9 700 m²
Sarrebruck, Allemagne
Surface 9 700 m²
Un hypermarché réseau avec une succursale de KFC/+ de 2 autres entreprises de réseau bien co…
$12,90M
Laisser une demande
Maison des revenus 551 m² dans Solingen, Allemagne
Maison des revenus 551 m²
Solingen, Allemagne
Surface 551 m²
Nombre d'étages 5
Appartement maison à vendre à 42651 Solingenchauffage central au gaz dans la maisonchauffage…
$597,736
Laisser une demande
Maison des revenus 214 m² dans Krefeld, Allemagne
Maison des revenus 214 m²
Krefeld, Allemagne
Surface 214 m²
Nombre d'étages 3
Immeuble en Allemagne, dans le centre de KrefeldUn immeuble d'appartements dans la ville de …
$287,943
Laisser une demande
Boutique 1 100 m² dans Reinheim, Allemagne
Boutique 1 100 m²
Reinheim, Allemagne
Surface 1 100 m²
Edeka Supermarket est en bon état avec un long contrat de location dans l'État fédéral de He…
$3,02M
Laisser une demande
Boutique 1 724 m² dans Bavière, Allemagne
Boutique 1 724 m²
Bavière, Allemagne
Surface 1 724 m²
$2,40M
Laisser une demande
Investissement 1 100 m² dans Bielefeld, Allemagne
Investissement 1 100 m²
Bielefeld, Allemagne
Chambres 200
Surface 1 100 m²
Nombre d'étages 5
Clinique de réadaptation moderne avec un long contrat de location.Nombre de chambres: enviro…
$9,41M
Laisser une demande
Bureau 949 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Bureau 949 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Surface 949 m²
Nombre d'étages 3
Un ensemble de locaux commerciaux dans un nouveau projet dans la banlieue de Francfort-sur-l…
$3,58M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Hôtel 1 270 m² dans Düsseldorf, Allemagne
Hôtel 1 270 m²
Düsseldorf, Allemagne
Surface 1 270 m²
$7,00M
Laisser une demande
Maison des revenus 980 m² dans Hambourg, Allemagne
Maison des revenus 980 m²
Hambourg, Allemagne
Surface 980 m²
Nombre d'étages 5
Appartement immeuble avec un terrain avec un emplacement central à Hambourg. La maison dispo…
$5,46M
Laisser une demande
Maison des revenus 3 578 m² dans Datteln, Allemagne
Maison des revenus 3 578 m²
Datteln, Allemagne
Surface 3 578 m²
Nombre d'étages 4
Highly profitable property with good short-term prospects!1) residential building 10
$2,32M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Investissement 632 m² dans Mönchengladbach, Allemagne
Investissement 632 m²
Mönchengladbach, Allemagne
Surface 632 m²
A vendre bâtiment avec un projet de reconstruction en maison de retraite et ancre locataire!…
$2,60M
Laisser une demande
Maison des revenus 554 m² dans Herne, Allemagne
Maison des revenus 554 m²
Herne, Allemagne
Surface 554 m²
Nombre d'étages 3
Appartement maison à vendre à 44628 HerneLa maison dispose de 8 appartements et 1 bureau (es…
$771,623
Laisser une demande
Boutique 1 068 m² dans Berlin, Allemagne
Boutique 1 068 m²
Berlin, Allemagne
Surface 1 068 m²
$5,34M
Laisser une demande
Maison des revenus 380 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Maison des revenus 380 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Surface 380 m²
Nombre d'étages 3
Batiment de trois étages avec jardin paysagé.Dans la maison: 5 appartements, partiellement a…
$2,90M
Laisser une demande
Investissement 121 m² dans Munich, Allemagne
Investissement 121 m²
Munich, Allemagne
Surface 121 m²
Nombre d'étages 5
Appartements dans un nouveau bâtiment à Munich dans un quartier calme et calme: appartements…
$1,90M
Laisser une demande
Maison des revenus 2 037 m² dans Oberhausen, Allemagne
Maison des revenus 2 037 m²
Oberhausen, Allemagne
Surface 2 037 m²
Nombre d'étages 3
Ensemble de 2 maisons à revenu en AllemagneA vendre un ensemble de maisons à revenus à Oberh…
$1,35M
Laisser une demande
Bureau 949 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Bureau 949 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Surface 949 m²
Nombre d'étages 3
Un ensemble de locaux commerciaux dans un nouveau projet dans la banlieue de Francfort-sur-l…
$3,60M
Laisser une demande
Boutique 4 600 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Boutique 4 600 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Surface 4 600 m²
Bâtiment résidentiel et commercial entièrement loué dans la banlieue la plus proche de Franc…
$13,87M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Hôtel 1 500 m² dans Offenbach-sur-le-Main, Allemagne
Hôtel 1 500 m²
Offenbach-sur-le-Main, Allemagne
Chambres 50
Surface 1 500 m²
Nombre d'étages 4
Aparthotel près de la gare principale de Francfort sur Main.Contrat de location : l'achat d'…
$9,30M
Laisser une demande
Investissement 1 450 m² dans Dessau, Allemagne
Investissement 1 450 m²
Dessau, Allemagne
Surface 1 450 m²
Nombre d'étages 4
Centre médical de 4 étages avec bureaux médicaux (urologie, ENT, gastroentérologue, physioth…
$4,76M
Laisser une demande
Investissement 949 m² dans Bulau, Allemagne
Investissement 949 m²
Bulau, Allemagne
Surface 949 m²
Nombre d'étages 4
Forfait de locaux commerciaux avec des baux indexés à long terme dans la banlieue de Francfo…
$4,18M
Laisser une demande
Propriété commerciale 1 418 m² dans Momlingen, Allemagne
Propriété commerciale 1 418 m²
Momlingen, Allemagne
Surface 1 418 m²
$1,09M
Laisser une demande
Maison des revenus 385 m² dans Essen, Allemagne
Maison des revenus 385 m²
Essen, Allemagne
Surface 385 m²
Nombre d'étages 3
Full description:Characteristics: (plot of land) - garden area of about 587 m², total living…
$383,459
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Boutique 1 000 m² dans Senden, Allemagne
Boutique 1 000 m²
Senden, Allemagne
Surface 1 000 m²
Nouveau supermarché chaîne (livraison - 2021) à Ulm avec un long contrat de location.Superfi…
$4,18M
Laisser une demande
Boutique 840 m² dans Stuttgart, Allemagne
Boutique 840 m²
Stuttgart, Allemagne
Surface 840 m²
$3,67M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch

Types de propriétés en Allemagne

hôtels
des bureaux
immeuble d'appartements
immeubles de placement
magasins
entreprise prête
Realting.com
Aller