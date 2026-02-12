Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Saxe, Allemagne

8 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 3 200 m² dans Niesky, Allemagne
Propriété commerciale 3 200 m²
Niesky, Allemagne
Surface 3 200 m²
- Je suis désolé. Sans intermédiaires - Propriété commerciale à la frontière 59-900 (Zgorzel…
$909,950
Fermer
Propriété commerciale 5 000 m² dans NeukirchLausitz, Allemagne
Propriété commerciale 5 000 m²
NeukirchLausitz, Allemagne
Surface 5 000 m²
Bâtiment commercial à vendre, situé au coeur de la commune de Neukirch (Upper Luzica) - à 60…
$1,42M
Fermer
Hôtel 34 m² dans Uhyst Spree Delni Wujezd, Allemagne
Hôtel 34 m²
Uhyst Spree Delni Wujezd, Allemagne
Surface 34 m²
Appartements dans une résidence de château de cinq étages dans le village d'Uist (à une heur…
$199,035
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony) dans BoxbergOL Hamor, Allemagne
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony)
BoxbergOL Hamor, Allemagne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Nombre d'étages 2
🔹 Établissement de soins avec 56 unités – 51 appartements individuels, 5 appartements double…
Prix ​​sur demande
Propriété commerciale 4 334 m² dans Auerbach, Allemagne
Propriété commerciale 4 334 m²
Auerbach, Allemagne
Surface 4 334 m²
Income from rent per year: 108 589 € Income per month: 9 049 € Land: 4334 sq. M. mYear of co…
$2,39M
Propriété commerciale 2 480 m² dans Leipzig, Allemagne
Propriété commerciale 2 480 m²
Leipzig, Allemagne
Surface 2 480 m²
$3,52M
Propriété commerciale 1 674 m² dans Leipzig, Allemagne
Propriété commerciale 1 674 m²
Leipzig, Allemagne
Surface 1 674 m²
Rental income per year: 197,000 €Income per month: 16 417 €Land: 9895 sq. M. mYear Built: 18…
$10,45M
Propriété commerciale 5 350 m² dans Torgau, Allemagne
Propriété commerciale 5 350 m²
Torgau, Allemagne
Surface 5 350 m²
$26,39M
