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Immobilier commercial en Wuppertal, Allemagne

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immeuble d'appartements
4
5 propriétés total trouvé
Maison des revenus 371 m² dans Wuppertal, Allemagne
Maison des revenus 371 m²
Wuppertal, Allemagne
Surface 371 m²
Nombre d'étages 3
Description complète:Appartement maison avec un excellent emplacement dans la région.près de…
$488,039
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Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Türkçe
Propriété commerciale 480 m² dans Wuppertal, Allemagne
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Surface 480 m²
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Investment Property in 42105 Wuppertal, Germany dans Wuppertal, Allemagne
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Wuppertal, Allemagne
Surface 613 m²
Nombre d'étages 4
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Maison des revenus 656 m² dans Wuppertal, Allemagne
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Nombre d'étages 4
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Maison des revenus 446 m² dans Wuppertal, Allemagne
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Surface 446 m²
Nombre d'étages 4
Promotion de la ferme dans 42117 Wuppertal 1973 année affiches / 2020 rénové avec du béton d…
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