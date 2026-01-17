Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Condos à vendre en Allemagne

Munich
6
Berlin
8
Bavière
6
Hesse
5
Condo 3 chambres dans Hambourg, Allemagne
Condo 3 chambres
Hambourg, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 67 m²
Nombre d'étages 4
A 3-room apartment with a balcony is located on the 3rd floor of an apartment building. A ce…
$600,663
Condo 2 chambres dans Mayence, Allemagne
Condo 2 chambres
Mayence, Allemagne
Nombre de pièces 2
Surface 58 m²
Nombre d'étages 4
The project offers exquisite, individual apartments with a balcony or loggia with high-quali…
$554,010
Condo 3 chambres dans Munich, Allemagne
Condo 3 chambres
Munich, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 82 m²
Nombre d'étages 5
3-room apartment on the ground floor of an apartment building in the central area of ​​Munic…
$1,01M
Condo 3 chambres dans Région de Hanovre, Allemagne
Condo 3 chambres
Région de Hanovre, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 90 m²
Nombre d'étages 4
The offered 3-room apartment is located on the 2nd floor of an apartment building - a new bu…
$584,218
Condo 3 chambres dans Neu Isenburg, Allemagne
Condo 3 chambres
Neu Isenburg, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 68 m²
Nombre d'étages 6
Le complexe résidentiel, composé de plusieurs immeubles résidentiels de grande hauteur et d'…
$734,054
Condo 3 chambres dans Darmstadt, Allemagne
Condo 3 chambres
Darmstadt, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 100 m²
Nombre d'étages 5
Le concept de conception du projet se caractérise par un espace vert réfléchi avec un parc. …
$680,079
Condo 2 chambres dans Munich, Allemagne
Condo 2 chambres
Munich, Allemagne
Nombre de pièces 2
Surface 66 m²
Nombre d'étages 4
Appartement 2 pièces à Munich en bon état « la rénovation a été effectuée dans les délais ».…
$507,361
Condo 2 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Condo 2 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 2
Surface 59 m²
Nombre d'étages 6
Appartement 2 pièces avec cuisine intégrée et balcon à proximité du parc des expositions de …
$534,348
Condo 1 chambre dans Berlin, Allemagne
Condo 1 chambre
Berlin, Allemagne
Nombre de pièces 1
Surface 51 m²
Nombre d'étages 4
Appartement 1 pièce au rez-de-chaussée avec jardin à Berlin. Équipement: - l'apparteme…
$356,232
Condo 3 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Condo 3 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 86 m²
Nombre d'étages 5
Les appartements de ce complexe résidentiel répondent aux exigences les plus élevées. …
$696,271
Condo 3 chambres dans Berlin, Allemagne
Condo 3 chambres
Berlin, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 98 m²
Nombre d'étages 3
Grand appartement 3 pièces dans un quartier verdoyant de Berlin - idéal pour les familles. …
$600,993
Condo 4 chambres dans Düsseldorf, Allemagne
Condo 4 chambres
Düsseldorf, Allemagne
Nombre de pièces 4
Surface 133 m²
Nombre d'étages 4
Appartement spacieux de 4 pièces dans le quartier central de Düsseldorf. Des équipements …
$993,757
Condo 2 chambres dans Hanovre, Allemagne
Condo 2 chambres
Hanovre, Allemagne
Nombre de pièces 2
Surface 53 m²
Nombre d'étages 4
Nouvel appartement de 2 pièces dans un quartier attrayant de Hanovre - Wasserstadt Limmer. …
$464,181
Condo 3 chambres dans Munich, Allemagne
Condo 3 chambres
Munich, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 99 m²
Nombre d'étages 5
Spacieux appartement de 3 pièces dans un quartier central et prestigieux de​​Munich avec de …
$1,40M
Condo 3 chambres dans Munich, Allemagne
Condo 3 chambres
Munich, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 85 m²
Nombre d'étages 5
Appartement de 3 pièces à Munich avec deux balcons et pièces lumineuses. Dans l'apparteme…
$890,580
Condo 2 chambres dans Berlin, Allemagne
Condo 2 chambres
Berlin, Allemagne
Nombre de pièces 2
Surface 60 m²
Nombre d'étages 2
Appartement 2 pièces dans le quartier populaire de Berlin - Friedrichshain. La superficie d…
$561,335
Condo 2 chambres dans Munich, Allemagne
Condo 2 chambres
Munich, Allemagne
Nombre de pièces 2
Surface 57 m²
Nombre d'étages 6
Cet appartement 2 pièces calme et spacieux avec balcon est situé à seulement quelques minute…
$669,284
Condo 3 chambres dans Berlin, Allemagne
Condo 3 chambres
Berlin, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 78 m²
Nombre d'étages 6
Le lumineux appartement de 3 pièces est situé au 6ème étage et constitue un logement urbain …
$717,861
Condo 2 chambres dans Munich, Allemagne
Condo 2 chambres
Munich, Allemagne
Nombre de pièces 2
Surface 59 m²
Nombre d'étages 5
Well-appointed 2-room apartment in good condition in Munich. The apartment is located on t…
$550,540
Condo 4 chambres dans Berlin, Allemagne
Condo 4 chambres
Berlin, Allemagne
Nombre de pièces 4
Surface 100 m²
Nombre d'étages 5
Appartement 4 pièces d'environ 100 m² situé au centre de Berlin. Il est situé au 4ème étage …
$717,861
Condo 3 chambres dans Berlin, Allemagne
Condo 3 chambres
Berlin, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 100 m²
Nombre d'étages 3
Ce bel appartement est situé dans un immeuble bien entretenu avec parking souterrain. Un a…
$593,720
Condo 3 chambres dans Offenbach-sur-le-Main, Allemagne
Condo 3 chambres
Offenbach-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 100 m²
Nombre d'étages 4
Architecture élégante et moderne, rez-de-chaussée avec jardin et terrasses et loggias spacie…
$545,143
Condo 2 chambres dans Berlin, Allemagne
Condo 2 chambres
Berlin, Allemagne
Nombre de pièces 2
Surface 56 m²
Nombre d'étages 3
L'appartement proposé est situé au deuxième étage d'un très grand immeuble d'appartements bi…
$464,181
Condo 2 chambres dans Berlin, Allemagne
Condo 2 chambres
Berlin, Allemagne
Nombre de pièces 2
Surface 65 m²
Nombre d'étages 5
Le bâtiment a été construit en 1998 et entièrement modernisé en 2018. L'appartement avec t…
$539,745
