Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Rhénanie-du-Nord-Westphalie
  4. Commercial

Immobilier commercial en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne

Düsseldorf
4
Dortmund
5
Essen
8
Duisbourg
9
Montrer plus
67 propriétés total trouvé
Boutique 1 513 m² dans Herne, Allemagne
Boutique 1 513 m²
Herne, Allemagne
Surface 1 513 m²
$3,25M
Laisser une demande
Investissement 632 m² dans Mönchengladbach, Allemagne
Investissement 632 m²
Mönchengladbach, Allemagne
Surface 632 m²
A vendre bâtiment avec un projet de reconstruction en maison de retraite et ancre locataire!…
$2,60M
Laisser une demande
Propriété commerciale 5 137 m² dans Essen, Allemagne
Propriété commerciale 5 137 m²
Essen, Allemagne
Surface 5 137 m²
Income from rent per year: 240,000 € Income per month: 20,000 € Land: 1398 sq. M. mYear of c…
$4,29M
Laisser une demande
Propriété commerciale 3 725 m² dans Alsdorf, Allemagne
Propriété commerciale 3 725 m²
Alsdorf, Allemagne
Surface 3 725 m²
Rental income per year: 562 710 € Income per month: 46 893 € Year of construction: 2022 Prof…
$15,62M
Laisser une demande
Fabrication 551 m² dans Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Fabrication 551 m²
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Chambres 6
Surface 551 m²
chauffage central au gaz dans la maisonconstruit en 1960chauffage a été mis à jour en 2015de…
$615,591
Laisser une demande
Propriété commerciale 8 860 m² dans Dortmund, Allemagne
Propriété commerciale 8 860 m²
Dortmund, Allemagne
Surface 8 860 m²
Rental income per year: 1 136 324 €Income per month: 94 694 €Land: 28664 sq. M. mProfitabili…
$14,30M
Laisser une demande
Maison des revenus 1 633 m² dans Oberhausen, Allemagne
Maison des revenus 1 633 m²
Oberhausen, Allemagne
Surface 1 633 m²
Nombre d'étages 4
Forfait de 3 appartements en AllemagneUn paquet de 3 appartements est à vendre.Deux bâtiment…
$1,13M
Laisser une demande
Investissement 413 m² dans Essen, Allemagne
Investissement 413 m²
Essen, Allemagne
Surface 413 m²
Le projet prévoit la construction d'une maison d'habitation résidentielle dans la ville d'Es…
$379,331
Laisser une demande
Maison des revenus 446 m² dans Wuppertal, Allemagne
Maison des revenus 446 m²
Wuppertal, Allemagne
Surface 446 m²
Nombre d'étages 4
Promotion de la ferme dans 42117 Wuppertal 1973 année affiches / 2020 rénové avec du béton d…
$969,942
Laisser une demande
Property InvestProperty Invest
Maison des revenus 250 m² dans Duisbourg, Allemagne
Maison des revenus 250 m²
Duisbourg, Allemagne
Surface 250 m²
Nombre d'étages 3
Maison à vendre à Duisburg.La maison a été construite en 1915La maison a 3 étages, 5 apparte…
$430,090
Laisser une demande
Propriété commerciale 3 500 m² dans Krefeld, Allemagne
Propriété commerciale 3 500 m²
Krefeld, Allemagne
Surface 3 500 m²
$11,66M
Laisser une demande
Propriété commerciale 3 400 m² dans Neuss, Allemagne
Propriété commerciale 3 400 m²
Neuss, Allemagne
Surface 3 400 m²
Grundst ü cksfl ä che: approx. 3.160 qm bgf b ü round warehouse/parking place: approx. 3,4…
$5,90M
Laisser une demande
Hôtel 1 270 m² dans Düsseldorf, Allemagne
Hôtel 1 270 m²
Düsseldorf, Allemagne
Surface 1 270 m²
$7,00M
Laisser une demande
Maison des revenus 496 m² dans Duisbourg, Allemagne
Maison des revenus 496 m²
Duisbourg, Allemagne
Surface 496 m²
Nombre d'étages 4
Maison à vendre à Duisburg 47169Surface de la maison 496 m25 appartements sont loués2 places…
$468,623
Laisser une demande
Maison des revenus 491 m² dans Duisbourg, Allemagne
Maison des revenus 491 m²
Duisbourg, Allemagne
Surface 491 m²
Nombre d'étages 4
Appartement maison à vendre à 47166 DuisbourgLa maison a 1 espace commercial - 35 m25 appart…
$524,921
Laisser une demande
Maison des revenus 385 m² dans Essen, Allemagne
Maison des revenus 385 m²
Essen, Allemagne
Surface 385 m²
Nombre d'étages 3
$383,459
Laisser une demande
Maison des revenus 587 m² dans Sickingmuhle, Allemagne
Maison des revenus 587 m²
Sickingmuhle, Allemagne
Surface 587 m²
Nombre d'étages 3
Immeuble en Allemagne en 45772 MarsImmeuble à Marl est à vendre.Surface de la maison 587 m2L…
$902,918
Laisser une demande
Maison des revenus 534 m² dans Essen, Allemagne
Maison des revenus 534 m²
Essen, Allemagne
Surface 534 m²
Nombre d'étages 4
$1,07M
Laisser une demande
Maison des revenus 303 m² dans Duisbourg, Allemagne
Maison des revenus 303 m²
Duisbourg, Allemagne
Surface 303 m²
Nombre d'étages 4
$302,119
Laisser une demande
Propriété commerciale 3 318 m² dans Moers, Allemagne
Propriété commerciale 3 318 m²
Moers, Allemagne
Surface 3 318 m²
Income from rent per year: 421 422 € Income per month: 35 119 € Land: 1430 sq. M. mYear of c…
$8,91M
Laisser une demande
Propriété commerciale 3 508 m² dans Moers, Allemagne
Propriété commerciale 3 508 m²
Moers, Allemagne
Surface 3 508 m²
Rental income per year: 536,646 € Income per month: 44,720 € Land plot: 2775 square meters. …
$11,77M
Laisser une demande
Maison des revenus 551 m² dans Solingen, Allemagne
Maison des revenus 551 m²
Solingen, Allemagne
Surface 551 m²
Nombre d'étages 5
Appartement maison à vendre à 42651 Solingenchauffage central au gaz dans la maisonchauffage…
$597,736
Laisser une demande
Maison des revenus 321 m² dans Gelsenkirchen, Allemagne
Maison des revenus 321 m²
Gelsenkirchen, Allemagne
Surface 321 m²
Nombre d'étages 4
Maison à vendre à 45892 Gelsenkirchen.La maison a été construite en 1970 comme une maison de…
$381,092
Laisser une demande
Maison des revenus 436 m² dans Emmerich on the Rhine, Allemagne
Maison des revenus 436 m²
Emmerich on the Rhine, Allemagne
Surface 436 m²
Nombre d'étages 3
Appartement maison à vendre à 46446 Emmerich am Rheinsurface de la maison 435,5 m2superficie…
$445,585
Laisser une demande
Investissement 1 100 m² dans Bielefeld, Allemagne
Investissement 1 100 m²
Bielefeld, Allemagne
Nombre de pièces 200
Surface 1 100 m²
Nombre d'étages 5
Clinique de réadaptation moderne avec bail à long terme. Nombre de chambres : environ 200 …
$8,74M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Propriété commerciale 5 589 m² dans Dortmund, Allemagne
Propriété commerciale 5 589 m²
Dortmund, Allemagne
Surface 5 589 m²
Rental income per year: 688 381 € Income per month: 57 365 € Land plot: 8579 sq. mYear built…
$12,98M
Laisser une demande
Propriété commerciale 980 m² dans Engelsburg, Allemagne
Propriété commerciale 980 m²
Engelsburg, Allemagne
Surface 980 m²
Grundstücksfläche : env. 1.404 m² BGF Büro : env. 980 m² Erwerb : 2020 Fertigstellung : 2…
$3,32M
Laisser une demande
Maison des revenus dans Essen, Allemagne
Maison des revenus
Essen, Allemagne
Nombre d'étages 4
$1,16M
Laisser une demande
Maison des revenus 3 578 m² dans Datteln, Allemagne
Maison des revenus 3 578 m²
Datteln, Allemagne
Surface 3 578 m²
Nombre d'étages 4
$2,32M
Laisser une demande
Propriété commerciale 1 487 m² dans Dortmund, Allemagne
Propriété commerciale 1 487 m²
Dortmund, Allemagne
Surface 1 487 m²
Rental income per year: 231,600 € Income per month: 19,300 € Year of construction: 2021 Prof…
$5,83M
Laisser une demande

Types de propriétés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

hôtels
immeuble d'appartements
immeubles de placement
Realting.com
Aller