Chalets à vendre en Allemagne

Rhénanie-du-Nord-Westphalie
4
5 propriétés total trouvé
Chalet 6 chambres dans Dortmund, Allemagne
Chalet 6 chambres
Dortmund, Allemagne
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 382 m²
Nombre d'étages 3
Full description: 1957/ 2019 House area 382 m2 8 rooms 6 bedrooms 5 bathrooms 4 parking spac…
$2,27M
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Chalet dans 49632, Allemagne
Chalet
49632, Allemagne
Surface 233 m²
Nombre d'étages 2
The object is located in the state of Lower Saxony. Part of the Cloppenburg district. The po…
$685,464
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Chalet 13 chambres dans Pulheim, Allemagne
Chalet 13 chambres
Pulheim, Allemagne
Nombre de pièces 13
Surface 360 m²
Nombre d'étages 3
Full description: Modern residential
$2,17M
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Chalet 10 chambres dans Wurselen, Allemagne
Chalet 10 chambres
Wurselen, Allemagne
Nombre de pièces 10
Nombre d'étages 2
Full description: The cottage house is located near the city of Würselen, 10 km from the city center
$1,74M
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Chalet dans Mulheim an der Ruhr, Allemagne
Chalet
Mulheim an der Ruhr, Allemagne
Surface 257 m²
Nombre d'étages 2
Full description: Excellent condition of the object 15-18 minutes to Düsseldorf by car …
$1,45M
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
