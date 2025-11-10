Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Allemagne
  3. Saxe-Anhalt
  4. Commercial

Immobilier commercial en Saxe-Anhalt, Allemagne

hôtels
4
16 propriétés total trouvé
Boutique 1 990 m² dans Saxe-Anhalt, Allemagne
Boutique 1 990 m²
Saxe-Anhalt, Allemagne
Surface 1 990 m²
$1,39M
Laisser une demande
Hôtel 26 m² dans Mersebourg, Allemagne
Hôtel 26 m²
Mersebourg, Allemagne
Surface 26 m²
Chambres d'hôtel dans un château de l'État fédéral de Saxe-Anhalt, la ville de Shkopau. Le c…
$152,478
Laisser une demande
Propriété commerciale 900 m² dans Brettin, Allemagne
Propriété commerciale 900 m²
Brettin, Allemagne
Surface 900 m²
$2,53M
Laisser une demande
Propriété commerciale 1 000 m² dans Hecklingen, Allemagne
Propriété commerciale 1 000 m²
Hecklingen, Allemagne
Surface 1 000 m²
$1,85M
Laisser une demande
Propriété commerciale 1 684 m² dans Hecklingen, Allemagne
Propriété commerciale 1 684 m²
Hecklingen, Allemagne
Surface 1 684 m²
$659,808
Laisser une demande
Propriété commerciale 1 050 m² dans Saxe-Anhalt, Allemagne
Propriété commerciale 1 050 m²
Saxe-Anhalt, Allemagne
Surface 1 050 m²
$1,11M
Laisser une demande
Hôtel dans Hohenmolsen, Allemagne
Hôtel
Hohenmolsen, Allemagne
Appartements dans un château dans un parc à Hohenmölsen, qui est populaire comme un endroit …
$139,429
Laisser une demande
Hôtel 31 m² dans Erxleben, Allemagne
Hôtel 31 m²
Erxleben, Allemagne
Surface 31 m²
Appartements dans le château de Bartensleben, construit au milieu du 18ème siècle dans le st…
$244,931
Laisser une demande
Propriété commerciale 2 034 m² dans Magdebourg, Allemagne
Propriété commerciale 2 034 m²
Magdebourg, Allemagne
Surface 2 034 m²
$3,63M
Laisser une demande
Property InvestProperty Invest
Propriété commerciale 13 975 m² dans Hecklingen, Allemagne
Propriété commerciale 13 975 m²
Hecklingen, Allemagne
Surface 13 975 m²
Income from rent per year: 2 801 578 € Income per month: 233 465 € Land: 11461 sq. M. mYear …
$50,48M
Laisser une demande
Propriété commerciale 1 043 m² dans Hecklingen, Allemagne
Propriété commerciale 1 043 m²
Hecklingen, Allemagne
Surface 1 043 m²
Income from rent per year: 118 902 € Income per month: 9 909 € Land: 4795 sq. mYear of const…
$2,25M
Laisser une demande
Propriété commerciale 3 000 m² dans Hecklingen, Allemagne
Propriété commerciale 3 000 m²
Hecklingen, Allemagne
Surface 3 000 m²
$978,716
Laisser une demande
Hôtel 19 m² dans Flechtingen, Allemagne
Hôtel 19 m²
Flechtingen, Allemagne
Surface 19 m²
Appartements dans le château sur l'eau, situé dans une station climatique dans la commune de…
$133,945
Laisser une demande
Investissement 1 450 m² dans Dessau, Allemagne
Investissement 1 450 m²
Dessau, Allemagne
Surface 1 450 m²
Nombre d'étages 4
Centre médical de 4 étages avec bureaux médicaux (urologie, ENT, gastroentérologue, physioth…
$4,76M
Laisser une demande
Investissement 1 450 m² dans Dessau, Allemagne
Investissement 1 450 m²
Dessau, Allemagne
Surface 1 450 m²
Nombre d'étages 4
Centre médical de 4 étages avec cabinets médicaux (urologie, ORL, gastroentérologie, physiot…
$4,43M
Laisser une demande
Propriété commerciale 7 059 m² dans Magdebourg, Allemagne
Propriété commerciale 7 059 m²
Magdebourg, Allemagne
Surface 7 059 m²
Land: 36246 sq. M. mS cost of euros / sq.m: 1 169 €
$9,07M
Laisser une demande
