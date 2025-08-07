Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Allemagne

Francfort-sur-le-Main
6
Rhénanie-du-Nord-Westphalie
18
Hesse
17
Basse-Saxe
7
Montrer plus
62 propriétés total trouvé
Maison de ville dans Wassenberg, Allemagne
Maison de ville
Wassenberg, Allemagne
Surface 1 740 m²
Notre nouveau projet à Wassenberg pour le développement de 10 maisons de ville et un duplex …
$1,09M
Villa 7 chambres dans Socking, Allemagne
Villa 7 chambres
Socking, Allemagne
Nombre de pièces 7
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Villa high-tech avec équipement de luxe, jardin et piscine au bord du lac de Starnberg dans …
$11,33M
Villa 6 chambres dans Nord, Allemagne
Villa 6 chambres
Nord, Allemagne
Chambres 6
Surface 213 m²
Krefeld est une ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Territoriellement appartient au distri…
$307,906
Villa 5 chambres dans Munich, Allemagne
Villa 5 chambres
Munich, Allemagne
Chambres 5
Surface 172 m²
Nombre d'étages 2
Elégante et de haute qualité villa de ville avec une terrasse dans la zone verte de la capit…
$3,02M
Villa 13 chambres dans Cassel, Allemagne
Villa 13 chambres
Cassel, Allemagne
Chambres 13
Surface 882 m²
Surface de terrain - 532 m2;La superficie totale de la maison est d'environ 882 m2 (toutes l…
$580,956
Maison de ville 5 chambres dans Berlin, Allemagne
Maison de ville 5 chambres
Berlin, Allemagne
Chambres 5
Surface 180 m²
Nombre d'étages 3
Maison (Maison de ville) avec une terrasse, balcon, place de parking en face de la maison et…
$1,98M
Maison de ville 4 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Maison de ville 4 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 4
Surface 105 m²
Nombre d'étages 2
A two -story Townhouse is sold in a calm area of ​​Frankfurt on Main. The house predicts…
$596,886
Villa 9 chambres dans Bad Vilbel, Allemagne
Villa 9 chambres
Bad Vilbel, Allemagne
Chambres 9
Surface 320 m²
Nombre d'étages 2
Belle maison de campagne avec cheminée à la française dans une banlieue tranquille et tranqu…
$2,90M
Villa 6 chambres dans Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Villa 6 chambres
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Chambres 6
Surface 213 m²
Krefeld est une ville de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Sur le plan territorial, il …
$296,599
Maison de ville 10 chambres dans Wiesbaden, Allemagne
Maison de ville 10 chambres
Wiesbaden, Allemagne
Nombre de pièces 10
Surface 273 m²
Nombre d'étages 4
Maison de ville dans une maison jumelée avec terrasse, terrain et balcons dans un quartier p…
$1,90M
Villa 9 chambres dans Sprendlingen, Allemagne
Villa 9 chambres
Sprendlingen, Allemagne
Chambres 9
Surface 415 m²
Nombre d'étages 2
Villa moderne de 9 chambres avec piscine extérieure et un grand terrain dans le centre de Fr…
$6,39M
Château dans Obereggersberg, Allemagne
Château
Obereggersberg, Allemagne
Surface 13 m²
Découvrez un joyau d'architecture et d'histoire - un complexe de château Renaissance soigneu…
$4,15M
Villa 4 chambres dans Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Villa 4 chambres
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Chambres 4
Surface 221 m²
La maison est parfaitement située dans le centre de Krefeld.la maison a été construite selon…
$436,504
Maison 7 chambres dans Emmerich on the Rhine, Allemagne
Maison 7 chambres
Emmerich on the Rhine, Allemagne
Nombre de pièces 7
Nombre de salles de bains 3
Surface 299 m²
Nombre d'étages 3
Maison à vendre construite en 1972 en 46446 Emmerich.Surface de la maison: 299 m2Surface hab…
$506,198
Villa 5 chambres dans Duisbourg, Allemagne
Villa 5 chambres
Duisbourg, Allemagne
Chambres 5
Surface 250 m²
Duisburg est le plus grand port fluvial d'Europe au confluent du Rhin et de la Ruhr. La popu…
$458,955
Villa 7 chambres dans Bad Homburg vor der Hohe, Allemagne
Villa 7 chambres
Bad Homburg vor der Hohe, Allemagne
Chambres 7
Surface 175 m²
Nombre d'étages 3
Moderne "maison intelligente" avec un emplacement central dans la ville de Bad Homburg.Nombr…
$2,15M
Villa 5 chambres dans Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Villa 5 chambres
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Chambres 5
Surface 195 m²
Année de construction - 2020 (début de construction) - Prêt pour l'occupation - Mai 2022 S…
$526,044
Maison 5 chambres dans Rode-le-Duc, Allemagne
Maison 5 chambres
Rode-le-Duc, Allemagne
Nombre de pièces 5
Surface 196 m²
Nombre d'étages 3
Maison à vendre à 52134 HerzogenrathAnnée de construction - 2022Surface habitable - 195 m2Te…
$506,198
Villa 5 chambres dans Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Villa 5 chambres
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Chambres 5
Surface 496 m²
Immeuble à Duisburgsurface de la maison est de 496 m25 appartements2 places de stationnement4 étages
$481,274
Villa 7 chambres dans Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Villa 7 chambres
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Chambres 7
Surface 475 m²
surface de la maison 435,5 m2superficie 469 m2la maison a le chauffage au gaz moderne7 appar…
$458,889
Maison 4 chambres dans Essen Oldenburg, Allemagne
Maison 4 chambres
Essen Oldenburg, Allemagne
Nombre de pièces 4
Surface 233 m²
Nombre d'étages 3
Maison à vendre à 49632 Essen (Oldenburg)Année de construction: 2015Terrain: 702 m2Surface d…
$635,440
Villa 7 chambres dans Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Villa 7 chambres
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne
Chambres 7
Surface 299 m²
La maison dispose de 7 chambres, 3 salles de bains, un sauna, une piscine et un garage. La m…
$526,044
Maison 5 chambres dans Gronsdorf, Allemagne
Maison 5 chambres
Gronsdorf, Allemagne
Nombre de pièces 5
Surface 172 m²
Nombre d'étages 2
Villa de ville élégante et de haute qualité avec terrasse dans un espace vert de la capitale…
$2,75M
Maison de ville 5 chambres dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Maison de ville 5 chambres
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 5
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
A new modern house with high -quality finishes in a relatively young and green area of ​​Fra…
$1,58M
Maison de ville 4 chambres dans Wiesbaden, Allemagne
Maison de ville 4 chambres
Wiesbaden, Allemagne
Nombre de pièces 10
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 273 m²
Nombre d'étages 4
$2,05M
Villa 9 chambres dans Bad Vilbel, Allemagne
Villa 9 chambres
Bad Vilbel, Allemagne
Nombre de pièces 9
Surface 320 m²
Nombre d'étages 2
Belle maison de campagne avec cheminée de style français dans une banlieue calme et paisible…
$2,64M
Maison de ville 7 chambres dans Hambourg, Allemagne
Maison de ville 7 chambres
Hambourg, Allemagne
Chambres 7
Surface 400 m²
Nombre d'étages 3
La propriété de luxe est une nouvelle maison de trois étages dans un quartier d'élite de Ham…
$8,12M
Villa 10 chambres dans Grunwald, Allemagne
Villa 10 chambres
Grunwald, Allemagne
Chambres 10
Surface 490 m²
Nombre d'étages 2
Villa de 10 pièces avec ascenseur avec un grand terrain dans la zone prestigieuse de Munich …
$13,36M
Maison dans Duisbourg, Allemagne
Maison
Duisbourg, Allemagne
Surface 655 m²
Nombre d'étages 4
real estate type: apartment building with 6 residential units and 1 commercial unit year …
$681,759
Maison de ville 5 chambres dans Berlin, Allemagne
Maison de ville 5 chambres
Berlin, Allemagne
Nombre de pièces 5
Surface 180 m²
Nombre d'étages 3
House (Townhaus) with a terrace, a balcony, a parking lot in front of the house and its own …
$1,80M
