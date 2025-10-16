Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Krefeld
  4. Commercial

Immobilier commercial en Krefeld, Allemagne

3 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 3 500 m² dans Krefeld, Allemagne
Propriété commerciale 3 500 m²
Krefeld, Allemagne
Surface 3 500 m²
$11,66M
Laisser une demande
Maison des revenus 221 m² dans Krefeld, Allemagne
Maison des revenus 221 m²
Krefeld, Allemagne
Surface 221 m²
Nombre d'étages 3
Appartement maison à vendre, qui est idéalement situé dans le centre-ville de Krefeld.La mai…
$424,646
Laisser une demande
Maison des revenus 214 m² dans Krefeld, Allemagne
Maison des revenus 214 m²
Krefeld, Allemagne
Surface 214 m²
Nombre d'étages 3
Immeuble en Allemagne, dans le centre de KrefeldUn immeuble d'appartements dans la ville de …
$287,943
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller