Immobilier commercial en Bavière, Allemagne

Munich
62 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 1 756 m² dans Ratisbonne, Allemagne
Propriété commerciale 1 756 m²
Ratisbonne, Allemagne
Surface 1 756 m²
Land: 1512 sq. M. mYear of construction: 1920.197 Cost of euros / sq.m: 3 702 €
$7,15M
Propriété commerciale 6 474 m² dans Schweinfurt, Allemagne
Propriété commerciale 6 474 m²
Schweinfurt, Allemagne
Surface 6 474 m²
Land: 12044 sq. M. mYear Built: 1970Euro / sq.m cost: 1 081 €
$7,70M
Propriété commerciale 150 m² dans Hohenbrunn, Allemagne
Propriété commerciale 150 m²
Hohenbrunn, Allemagne
Surface 150 m²
Rental income per year: 30,000 € Income per month: 2 500 € Year of construction: 1985 Profit…
$753,281
Maison des revenus 450 m² dans Munich, Allemagne
Maison des revenus 450 m²
Munich, Allemagne
Nombre de pièces 15
Surface 450 m²
Nombre d'étages 3
Immeuble d'habitation à Munich pour 6 appartements dans le quartier vert de Munich - Truderi…
$6,26M
Propriété commerciale 19 000 m² dans Bayreuth, Allemagne
Propriété commerciale 19 000 m²
Bayreuth, Allemagne
Surface 19 000 m²
$40,69M
Propriété commerciale 1 729 m² dans Munich, Allemagne
Propriété commerciale 1 729 m²
Munich, Allemagne
Surface 1 729 m²
Income from rent per year: 208 632 € Income per month: 17 386 € Land: 510 sq. mYear of const…
$22,54M
Propriété commerciale 26 492 m² dans Kipfenberg, Allemagne
Propriété commerciale 26 492 m²
Kipfenberg, Allemagne
Surface 26 492 m²
Rental income per year: 5 813 913 €Income per month: 484,493 €Land: 30391 sq. M. mYear Built…
$177,05M
Maison des revenus 1 690 m² dans Munich, Allemagne
Maison des revenus 1 690 m²
Munich, Allemagne
Surface 1 690 m²
Nombre d'étages 5
Immeuble avec 27 appartements, avec des locaux commerciaux au premier étage. Il y a une cour…
$14,06M
Propriété commerciale 292 m² dans Munich, Allemagne
Propriété commerciale 292 m²
Munich, Allemagne
Surface 292 m²
Rental income per year: 64,233 € Income per month: 5,353 € Year of construction: 1994 Profit…
$2,45M
Propriété commerciale 1 532 m² dans Kipfenberg, Allemagne
Propriété commerciale 1 532 m²
Kipfenberg, Allemagne
Surface 1 532 m²
Income from rent per year: 142,800 € Income per month: 11,900 € Land: 4306 sq. M. mRentabili…
$3,46M
Propriété commerciale 362 m² dans Puch, Allemagne
Propriété commerciale 362 m²
Puch, Allemagne
Surface 362 m²
Euro / m2: 7 256 €
$2,89M
Hôtel dans Kirchheim bei Munchen, Allemagne
Hôtel
Kirchheim bei Munchen, Allemagne
Chambres 270
Nouvel hôtel à Munich avec un contrat de location - 20 ans. Nombre de chambres: 270Année de …
$68,55M
Propriété commerciale 110 m² dans Munich, Allemagne
Propriété commerciale 110 m²
Munich, Allemagne
Surface 110 m²
Year of construction: 2000 Cost of euros / sq.m: 14 636 €
$1,77M
Propriété commerciale 8 435 m² dans Puch, Allemagne
Propriété commerciale 8 435 m²
Puch, Allemagne
Surface 8 435 m²
Land: 3332 sq. M. mS cost of euros / sq.m: 4 031 €
$37,39M
Propriété commerciale 154 m² dans Munich, Allemagne
Propriété commerciale 154 m²
Munich, Allemagne
Surface 154 m²
Rental income per year: 62,400 € Income per month: 5,200 € Year built: 1961Rentability: 3.11…
$2,19M
Hôtel dans Munich, Allemagne
Hôtel
Munich, Allemagne
$40,07M
Boutique 633 m² dans Bavière, Allemagne
Boutique 633 m²
Bavière, Allemagne
Surface 633 m²
$1,74M
A lovingly renovated and heritage-protected Renaissance castle ensemble in one of the most beautiful holiday regions of Bavaria, Germany. dans Obereggersberg, Allemagne
A lovingly renovated and heritage-protected Renaissance castle ensemble in one of the most beautiful holiday regions of Bavaria, Germany.
Obereggersberg, Allemagne
Surface 13 m²
Discover a jewel of architecture and history – a lovingly renovated and heritage-protected R…
Prix ​​sur demande
Maison des revenus 450 m² dans Munich, Allemagne
Maison des revenus 450 m²
Munich, Allemagne
Chambres 15
Surface 450 m²
Nombre d'étages 3
Immeuble à Munich pour 6 appartements dans la zone verte de Munich - Trudering.La conception…
$6,74M
Maison des revenus 593 m² dans Bamberg, Allemagne
Maison des revenus 593 m²
Bamberg, Allemagne
Surface 593 m²
Nombre d'étages 3
Full description:Wonderful apartment building in 96052 Bamberg, GermanyThe property is ideal…
$1,63M
Boutique 1 000 m² dans Senden, Allemagne
Boutique 1 000 m²
Senden, Allemagne
Surface 1 000 m²
Nouveau supermarché chaîne (livraison - 2021) à Ulm avec un long contrat de location.Superfi…
$4,18M
Unique 4**** star hotel in Munich centre dans Munich, Allemagne
Unique 4**** star hotel in Munich centre
Munich, Allemagne
Nombre de pièces 119
Surface 5 641 m²
• Apartments: 119 • Stars: 4-Star category • Plot area: 1,330 m² • Net Usable Area: 5,641…
$70,82M
Propriété commerciale 2 046 m² dans Erlangen, Allemagne
Propriété commerciale 2 046 m²
Erlangen, Allemagne
Surface 2 046 m²
Rental income per year: 178,104 € Income per month: 14,842 € Land plot: 5914 square meters. …
$2,53M
Propriété commerciale 6 240 m² dans Augsbourg, Allemagne
Propriété commerciale 6 240 m²
Augsbourg, Allemagne
Surface 6 240 m²
Rental income per year: 383,000 €Income per month: 31 917 €Land: 4476 sq. M. mYear Built: 19…
$14,30M
Investissement 121 m² dans Munich, Allemagne
Investissement 121 m²
Munich, Allemagne
Surface 121 m²
Nombre d'étages 5
Appartements dans le nouveau bâtiment de Munich dans un quartier calme et tranquille : appar…
$1,76M
Propriété commerciale 243 m² dans Munich, Allemagne
Propriété commerciale 243 m²
Munich, Allemagne
Surface 243 m²
The cost of euros / sq.m: 8 621 €
$2,30M
Propriété commerciale 275 m² dans Munich, Allemagne
Propriété commerciale 275 m²
Munich, Allemagne
Surface 275 m²
Rental income per year: 50,000 € Income per month: 4,167 € Land: 550 sq. mYear of constructi…
$2,22M
Propriété commerciale 1 415 m² dans Nuremberg, Allemagne
Propriété commerciale 1 415 m²
Nuremberg, Allemagne
Surface 1 415 m²
EDEKA supermarket, new system, ideal mestopolozheniyedokhod from rent in a year: €Доход 425,…
$14,21M
Propriété commerciale 1 049 m² dans Kipfenberg, Allemagne
Propriété commerciale 1 049 m²
Kipfenberg, Allemagne
Surface 1 049 m²
Rental income per year: 265,000 € Income per month: 22,083 € Land: 440 sq. mYear of construc…
$25,84M
Propriété commerciale 930 m² dans Bamberg, Allemagne
Propriété commerciale 930 m²
Bamberg, Allemagne
Surface 930 m²
Rental income per year: 69,000 €Income per month: 5,750 €Land: 3213 sq. M. mYear Built: 2003…
$1,74M
