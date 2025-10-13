Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Hesse, Allemagne

Francfort-sur-le-Main
37
Offenbach-sur-le-Main
4
64 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 1 632 m² dans Gustavsburg, Allemagne
Propriété commerciale 1 632 m²
Gustavsburg, Allemagne
Surface 1 632 m²
Nombre d'étages 1
$2,32M
Investissement 40 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Investissement 40 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Chambres 1
Surface 40 m²
Nombre d'étages 5
Le logement des étudiants est en grande demande à Francfort. Grâce au concept à la mode et a…
$383,431
Investissement 80 m² dans Eschborn, Allemagne
Investissement 80 m²
Eschborn, Allemagne
Chambres 3
Surface 80 m²
Nombre d'étages 2
Jardin d'enfants dans un immeuble résidentiel / nouveau bâtiment au premier étage avec un em…
$2,90M
Hôtel 3 000 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Hôtel 3 000 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 62
Surface 3 000 m²
Nombre d'étages 4
A vendre est un hôtel 4 * moderne dans la banlieue de Francfort-sur-le-Main avec un restaura…
$4,86M
Hôtel 1 500 m² dans Offenbach-sur-le-Main, Allemagne
Hôtel 1 500 m²
Offenbach-sur-le-Main, Allemagne
Chambres 50
Surface 1 500 m²
Nombre d'étages 4
Aparthotel près de la gare principale de Francfort sur Main.Contrat de location : l'achat d'…
$9,30M
Investissement 949 m² dans Bulau, Allemagne
Investissement 949 m²
Bulau, Allemagne
Surface 949 m²
Nombre d'étages 4
Forfait de locaux commerciaux avec des baux indexés à long terme dans la banlieue de Francfo…
$4,18M
Maison des revenus 380 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Maison des revenus 380 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Surface 380 m²
Nombre d'étages 3
Batiment de trois étages avec jardin paysagé.Dans la maison: 5 appartements, partiellement a…
$2,90M
Investissement 15 500 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Investissement 15 500 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Surface 15 500 m²
Le paquet de locaux commerciaux comprend 3 propriétés (unités résidentielles et commerciales…
$52,94M
Hôtel 1 050 m² dans Zeppelinheim, Allemagne
Hôtel 1 050 m²
Zeppelinheim, Allemagne
Nombre de pièces 45
Surface 1 050 m²
Nombre d'étages 3
3 * hôtel à revenu élevé dans la zone de l'aéroport de Francfort. Nombre de chambres: 45 …
$4,48M
Propriété commerciale 330 m² dans Darmstadt, Allemagne
Propriété commerciale 330 m²
Darmstadt, Allemagne
Surface 330 m²
Nombre d'étages 4
$804,767
Hôtel 2 600 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Hôtel 2 600 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 72
Surface 2 600 m²
Nombre d'étages 3
Hôtel 4 * dans la zone de l'aéroport de. Francfort-sur-le-Main en bon état. Nombre de numé…
$6,80M
Propriété commerciale 1 600 m² dans Obernhain, Allemagne
Propriété commerciale 1 600 m²
Obernhain, Allemagne
Surface 1 600 m²
Un grand terrain de (environ 1600 m2) pour la construction d'une maison dans la banlieue de …
$917,567
Maison des revenus 630 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Maison des revenus 630 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Chambres 21
Surface 630 m²
Nombre d'étages 3
Maison neuve avec 7 appartements avec parking souterrain pour chaque appartement dans un qua…
$5,93M
Boutique 1 100 m² dans Reinheim, Allemagne
Boutique 1 100 m²
Reinheim, Allemagne
Surface 1 100 m²
Supermarché Edeka en bon état avec un contrat d'emphytéose dans le Land de Hesse - région de…
$2,81M
Investissement 380 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Investissement 380 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Surface 380 m²
Nombre d'étages 5
Appartements à Francfort-sur-le-Main - un investissement raisonnable dans des objets liquide…
$3,67M
Hôtel 4 300 m² dans Offenbach-sur-le-Main, Allemagne
Hôtel 4 300 m²
Offenbach-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 84
Surface 4 300 m²
Hôtel moderne 4 * avec salle de conférence, terrasse, salle de fitness et jardin. Nombre…
$7,23M
Investissement 40 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Investissement 40 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 1
Surface 40 m²
Nombre d'étages 5
Les logements étudiants sont très demandés à Francfort. Grâce à leur concept tendance et à l…
$356,232
Bureau 950 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Bureau 950 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Surface 950 m²
A package of commercial premises with long -chase indexed lease agreements   In the suburbs …
$4,01M
Investissement 4 500 m² dans Rodgau, Allemagne
Investissement 4 500 m²
Rodgau, Allemagne
Surface 4 500 m²
Nombre d'étages 3
Immeuble résidentiel avec bureaux et entrepôt dans la banlieue de Francfort sur Main. Actuel…
$6,16M
Entreprise établie 9 000 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Entreprise établie 9 000 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Surface 9 000 m²
L'investissement proposé comprend 5 bâtiments en bon état avec des locaux résidentiels et co…
$18,54M
Investissement 120 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Investissement 120 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 120 m²
Nombre d'étages 50
Les appartements avec services dans des villes comme Francfort-sur-le-Main sont une option i…
$4,86M
Boutique 4 600 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Boutique 4 600 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Surface 4 600 m²
Bâtiment résidentiel et commercial entièrement loué dans la banlieue la plus proche de Franc…
$13,87M
Maison des revenus 882 m² dans Wolfhagen, Allemagne
Maison des revenus 882 m²
Wolfhagen, Allemagne
Surface 882 m²
Nombre d'étages 3
Appartement maison à vendre à 34466 Wolfhagen (30 minutes de Kassel).Superficie - 532 m2;La …
$544,911
Propriété commerciale dans Morfelden, Allemagne
Propriété commerciale
Morfelden, Allemagne
Nombre d'étages 4
Un grand terrain dans la banlieue de Francfort-sur-le-Main pour la construction d'un bien im…
$3,56M
Bureau 949 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Bureau 949 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Surface 949 m²
Nombre d'étages 3
Un ensemble de locaux commerciaux dans un nouveau projet dans la banlieue de Francfort-sur-l…
$3,60M
Maison des revenus 1 600 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Maison des revenus 1 600 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Surface 1 600 m²
Nombre d'étages 7
Un bâtiment résidentiel et commercial à vendre dans le quartier central de Francfort.L'établ…
$13,94M
Hôtel 1 700 m² dans Wiesbaden, Allemagne
Hôtel 1 700 m²
Wiesbaden, Allemagne
Chambres 57
Surface 1 700 m²
Nombre d'étages 4
Hôtel 3* à Wiesbaden avec bar, salle de conférence, terrasse. Options : achat d'un objet ave…
$4,07M
Types de propriétés en Hesse

hôtels
des bureaux
immeuble d'appartements
immeubles de placement
magasins
