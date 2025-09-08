Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Allemagne
  3. Commercial
  4. Entreprise établie

Entreprise à vendre en Allemagne

propriété commerciale
268
hôtels
34
des bureaux
10
immeuble d'appartements
52
3 propriétés total trouvé
Entreprise établie 9 000 m² dans Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Entreprise établie 9 000 m²
Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Surface 9 000 m²
L'investissement proposé comprend 5 bâtiments en bon état avec des locaux résidentiels et co…
$18,54M
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony) dans BoxbergOL Hamor, Allemagne
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony)
BoxbergOL Hamor, Allemagne
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Nombre d'étages 2
🔹 Établissement de soins avec 56 unités – 51 appartements individuels, 5 appartements double…
Prix ​​sur demande
Entreprise établie 2 137 m² dans Vogtei, Allemagne
Entreprise établie 2 137 m²
Vogtei, Allemagne
Surface 2 137 m²
Additional services: Online display, remote transaction, existing management company, a poss…
$4,80M
