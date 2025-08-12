Complexe résidentiel EOS

Eos est un nouveau projet résidentiel d'Adwan Real Estate, idéalement situé au coeur de Larnaca dans une rue calme juste en face du complexe Helios. Il offre l'équilibre parfait entre une vie urbaine animée et une retraite paisible. Le développement se compose de seulement 8 appartements spacieux avec 1 ou 2 chambres, vérandas couvertes, parking, et salles de stockage. À distance de marche se trouvent la plage Finikoudes, la rue Ermou avec ses meilleurs magasins et restaurants, écoles et monuments. Inspiré par la déesse grecque de l'aube, Eos incarne la lumière, la sérénité et la beauté méditerranéenne. L'achèvement est prévu pour décembre 2027.