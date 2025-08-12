  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Larnaca
  4. Complexe résidentiel EOS

Complexe résidentiel EOS

Larnaca, Chypre
depuis
$283,033
BTC
3.3666256
ETH
176.4592409
USDT
279 830.7075521
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
7
Laisser une demande
Voir les contacts
Adresse Adresse
Paramètres Paramètres
Description Description
Appartements Appartements
Médias Médias
ID: 27410
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Chypre
  • Région
    district de Lárnaca
  • Ville
    Larnaca

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Eos est un nouveau projet résidentiel d'Adwan Real Estate, idéalement situé au coeur de Larnaca dans une rue calme juste en face du complexe Helios. Il offre l'équilibre parfait entre une vie urbaine animée et une retraite paisible. Le développement se compose de seulement 8 appartements spacieux avec 1 ou 2 chambres, vérandas couvertes, parking, et salles de stockage. À distance de marche se trouvent la plage Finikoudes, la rue Ermou avec ses meilleurs magasins et restaurants, écoles et monuments. Inspiré par la déesse grecque de l'aube, Eos incarne la lumière, la sérénité et la beauté méditerranéenne. L'achèvement est prévu pour décembre 2027.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 72.0 – 101.0
Prix ​​par m², USD 3,931 – 3,990
Prix ​​de l'appartement, USD 283,033 – 403,002

Localisation sur la carte

Larnaca, Chypre

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Blue Horizon Villa
Péyia, Chypre
depuis
$1,27M
Complexe résidentiel Vision
Germasogeia, Chypre
depuis
$402,197
Complexe résidentiel Panorama Apartments
Yeroskipou, Chypre
depuis
$325,597
Complexe résidentiel Tress
Paphos, Chypre
depuis
$461,388
Complexe résidentiel Sunset Bay
District de Famagouste, Chypre
depuis
$270,368
Vous regardez
Complexe résidentiel EOS
Larnaca, Chypre
depuis
$283,033
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel The Gallery
Complexe résidentiel The Gallery
Chlórakas, Chypre
depuis
$1,80M
Surface 504–1 400 m²
2 objets immobiliers 2
La Galerie est une boutique de sept résidences privées contemporaines à Paphos, conçues avec harmonie, élégance et fonctionnalité. Situé près de la plage, chaque maison offre une vue imprenable sur la mer, une vie intérieure-extérieure transparente, et une architecture sophistiquée inspirée …
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Complexe résidentiel Evergreen
Complexe résidentiel Evergreen
Agios Tychonas, Chypre
depuis
$768,684
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 3
Surface 143 m²
2 objets immobiliers 2
🌳 Evergreen 2 — Appartements élégants avec vue panoramique à Agios Tychonas, Limassol 1–3 chambres | Surface : 68–130 m² | Grandes terrasses | Classe énergétique A | Système VRF | Chauffage au sol 🏡 Evergreen 2 est un projet moderne à l’architecture écoénergétique dans le quartier presti…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
143.0
776,886 – 1,16M
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Coastal Edge Development LTD
Langues
English, Русский
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel Emporio Ajami III
Complexe résidentiel Emporio Ajami III
District de Limassol, Chypre
depuis
$383,420
Surface 238–247 m²
2 objets immobiliers 2
Emporio Ajami III est un complexe résidentiel moderne à Chypre, offrant des appartements élégants avec des plans spacieux et des vérandas privées. Conçu pour le confort et la commodité, le développement allie l'architecture contemporaine au charme méditerranéen. Situé dans un quartier calme …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
238.5 – 247.5
378,543 – 476,380
Association
BitProperty
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Association
BitProperty
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller