Complexe résidentiel Marina-View Residence in Larnaca

Vivez le mélange parfait de luxe, de confort et de design moderne dans cette résidence exceptionnelle à deux niveaux située dans la prestigieuse nouvelle région de Larnaca Marina. Avec une cote d'efficacité énergétique A, cette maison offre une vie durable aux côtés d'une vue imprenable sur la marina et le port à 180°.

Le salon haut plafond est baigné de lumière naturelle à travers des fenêtres de sol au plafond, mettant en valeur des faux plafonds décoratifs élégants et une cheminée décorative parfumée de marbre. La disposition ouverte relie parfaitement la cuisine de marque italienne aux espaces de vie et de restauration, créant un espace accueillant pour le divertissement et la détente.

Chaque chambre attenante comprend des placards de sol au plafond, assurant confort et intimité. Les autres caractéristiques comprennent un W/C invité, des vérandas couvertes, des salles de stockage privées, un chauffage au sol et un système Smart Home avec contrôle central du climat, combinant luxe et confort moderne.

Faites un pas à l'extérieur pour profiter d'un jacuzzi privé avec fonction hydro-jet, parfait pour se détendre tout en profitant de la vue imprenable sur la marina. Les résidents bénéficient également d'un parking privé dédié et d'un accès facile à tous les équipements de niveau résidence.

🏡 Services de développement :

Salle de gym entièrement équipée pour les amateurs de fitness

Plancher de stationnement avec recharge de véhicules électriques privés

Salle d'accueil avec conciergerie

Situation privilégiée près du centre-ville, shopping, restauration, divertissement et plages du drapeau bleu

Cette résidence n'est pas seulement une maison, c'est un style de vie. Offrant élégance, sophistication, et une expérience côtière unique, il représente une opportunité d'investissement inégalée ou une résidence luxueuse toute l'année.