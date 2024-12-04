Piso en edificio nuevo Apartamentos a Plazos en la Comunidad Hartland II de Dubai

  1. Realting.com
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
$1,36M
ID: 27764
Última actualización: 9/9/25

    Emiratos Árabes Unidos
    Dubái

    2028
    39

Elegantes Apartamentos a Plazos en la Comunidad Hartland II de Dubai

Hartland II es una amplia comunidad residencial de 8 millones de pies cuadrados en Dubai, que integra a la perfección la vida lujosa con la belleza natural. Cuenta con más de 1 millón de pies cuadrados de espacios verdes dedicados, incluyendo parques, paseos arbolados y jardines lineales, creando un ambiente sereno para los residentes. Cuidadosamente diseñado con un enfoque en el bienestar y la vida en comunidad, Hartland II ofrece una escapada tranquila sin dejar de estar bien conectado con el corazón de la ciudad.

Apartamentos en venta en Dubai Hartland II, idealmente situado a sólo 10 minutos de las mejores escuelas internacionales, hospitales y clínicas, a 12 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubai, a 15 minutos del centro de Dubai y Dubai Mall, a 25 minutos de Palm Jumeirah, ya 30 minutos de JBR y Dubai Marina, ofreciendo una conectividad sin igual a los destinos clave de la ciudad.

El proyecto presenta un llamativo y moderno exterior con una elegante silueta arquitectónica que se eleva 39 pisos, diseñada para ofrecer vistas panorámicas del horizonte de Dubai, la laguna y la comunidad circundante. La fachada está definida por líneas limpias, amplios paneles de cristal y sofisticados acabados que reflejan el lujo urbano. La entrada da paso a un gran vestíbulo elegantemente decorado que marca la pauta del refinado ambiente de la torre. Los residentes tienen acceso a más de 40 servicios cuidadosamente seleccionados repartidos entre los niveles de podio y torre, incluida una piscina infinita y de ocio con asientos sumergidos, piscina para niños pequeños, terraza con cama de agua, tumbonas, jacuzzi y tumbonas. Los servicios de fitness incluyen un gimnasio al aire libre, un gimnasio cubierto, un estudio de yoga, sauna y salas de vapor, y una pista de footing. Para el entretenimiento y la relajación, el proyecto ofrece una sala polivalente con espacio al aire libre, sala de cine cubierta, terraza para fiestas, salón ejecutivo, anfiteatro, zona de barbacoa y salas de música y arte. Otras características del estilo de vida son un jardín zen, una zona de jardinería, una casa club, espacios comerciales, salas de co-working y zonas dedicadas a los niños y a los mayores -como zonas de juego infantiles interiores y exteriores, salas de meditación y salas de juegos- que crean una experiencia residencial totalmente integrada y vibrante.

El proyecto ofrece una refinada colección de apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, cuidadosamente diseñados para reflejar la elegancia y el confort modernos. Los interiores presentan distribuciones abiertas realzadas por suelos de baldosas de porcelana, acabados de emulsión acrílica mate en las paredes y grandes ventanales que reciben abundante luz natural. Cada unidad incluye armarios empotrados y cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos de alta gama como frigorífico, horno, encimera y campana de gas, y lavadora-secadora, todos de Bosch o marcas equivalentes. Las cocinas están acabadas con encimeras de piedra reconstituida de alta calidad y armarios en laminado, melamina o acabados PET de alto brillo. Los baños están equipados con azulejos de porcelana de primera calidad, elegantes lavabos y sanitarios de marcas como Duravit o equivalentes, creando una estética limpia y contemporánea. La domótica para el control de la iluminación y la temperatura eleva aún más la experiencia de vida inteligente.


