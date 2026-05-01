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Edificios industriales en venta en Pivdenne, Ucrania

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Producción 1 500 m² en Pivdenne, Ucrania
Producción 1 500 m²
Pivdenne, Ucrania
Área 1 500 m²
Un complejo de fabricación genérico con una región terrestre adicional Local: m. Sur es el …
$1,45M
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BPS Consulting
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