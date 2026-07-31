Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Skhidnytsia
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Skhidnytsia, Ucrania

;
bienes raíces comerciales
5
Negocio listo Borrar
Eliminar
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Añadir propiedad inmobiliaria
Deje una solicitud gratuita para una búsqueda
Al hacer click aquí "Отправить запрос", usted accepta que Realting y sus especialistas en bienes raíces puedan contactar con usted por cualquiera de los canales indicados. No está obligado a acceder a la compra de ninguna propiedad, producto o servicio. Para más información, lea Condiciones de uso. Condiciones de uso.

Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Propiedad comercial 3 500 m² en Ivano-Frankivsk, Ucrania
Propiedad comercial 3 500 m²
Ivano-Frankivsk, Ucrania
Área 3 500 m²
El complejo cani-salubre de cuatro pisos en Ivano-Frankika con total autonomía en su tierra.…
$2,60M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 2 540 m² en Boryslav, Ucrania
Propiedad comercial 2 540 m²
Boryslav, Ucrania
Área 2 540 m²
Hay un complejo recretivo único en el corazón de la Conservación (la aldea del Sol, el distr…
$1,60M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Otro 510 m² en Polianytsia, Ucrania
Otro 510 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 510 m²
Cojplar - cuatro casas en las montañas - Polyakov, Bukovel, Karshoo Working Income Business …
$1,20M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
TekceTekce
Otro 2 000 m² en Velyki Lazy, Ucrania
Otro 2 000 m²
Velyki Lazy, Ucrania
Área 2 000 m²
Es como hacer negocios, Gorgeous es una suite de restaurante en la calle cerca del bosque. A…
$1,25M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 1 497 m² en Kalush, Ucrania
Propiedad comercial 1 497 m²
Kalush, Ucrania
Área 1 497 m²
Le ofrecemos un lugar de libre propósito, que está en el corazón de la ciudad de Kaluash. L…
$1,20M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Otro 2 000 m² en Odesa, Ucrania
Otro 2 000 m²
Odesa, Ucrania
Área 2 000 m²
En venta local comercial bajo el Fitness Center en el Aquamarine LCD a 16 Fountains. El comp…
$2,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 1 500 m² en Skhidnytsia, Ucrania
Propiedad comercial 1 500 m²
Skhidnytsia, Ucrania
Área 1 500 m²
Voy a pagar un beneficio haciendo negocios en el centro de un resort bajo un río perfumado, …
$1,32M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 985 m² en Ovidiopol, Ucrania
Propiedad comercial 985 m²
Ovidiopol, Ucrania
Área 985 m²
El centro de descanso de Alice incluye: - Restauran (2 habitaciones); - lavado de coche; - B…
$450,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 181 m² en Odesa, Ucrania
Propiedad comercial 181 m²
Odesa, Ucrania
Área 181 m²
Supone un edificio de élite en una de las zonas más prestigiosas de Odessa, Arcadia. Se encu…
$370,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Otro 850 m² en Skhidnytsia, Ucrania
Otro 850 m²
Skhidnytsia, Ucrania
Área 850 m²
Vendo el negocio listo para el resort East: El edificio de la zona es de 850 m2.14 habitacio…
$999,999
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 1 000 m² en Polianytsia, Ucrania
Propiedad comercial 1 000 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 1 000 m²
Vendo el hotel a Polonka, la zona de la estación, Bukow. Con excelentes vistas a las montaña…
$1,25M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Propiedad comercial 700 m² en Polianytsia, Ucrania
Propiedad comercial 700 m²
Polianytsia, Ucrania
Área 700 m²
¡Parece un negocio pre-restaurante en el corazón de Carpath- Poison! Companine tiene dos áre…
$2,65M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
BPS Consulting
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir