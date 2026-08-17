Estudios en venta en Odesa, Ucrania

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Estudio 5 habitaciones en Odesa, Ucrania
Estudio 5 habitaciones
Odesa, Ucrania
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Piso 1/3
(Suspira)El apartamento perfecto en el corazón de Odessa es su nueva casa o un negocio prósp…
$103,000
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