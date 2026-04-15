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Arrendamiento a largo plazo almacenes en Óblast de Odesa, Ucrania

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2 propiedades total found
Almacén 1 500 m² en Odesa, Ucrania
Almacén 1 500 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 500 m²
El almacén que está inundado de logística y corrientes pesadas es de 1500 m 2 con una rama J…
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Almacén 1 200 m² en Odesa, Ucrania
Almacén 1 200 m²
Odesa, Ucrania
Área 1 200 m²
Voy a poner en un almacén seco en Hudson, 1200 mp3 por casa (1000 200 cuadrados) oficina 2 t…
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