  1. Realting.com
  2. Ucrania
  3. Óblast de Odesa
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Óblast de Odesa, Ucrania

Odesa
1149
Lymanka
244
Velíkodolínske
12
Chornomorsk
6
1 propiedad total found
Casa 6 habitaciones en Lymanka, Ucrania
Casa 6 habitaciones
Lymanka, Ucrania
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 000 m²
Número de plantas 4
House – Suvignon -2, 25 hundred square meters, S - 2000M2 luxury and status, garage - 100 m2…
$3,76M
