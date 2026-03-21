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Apartamentos en venta en Cornomorska miska gromada, Ucrania

Chornomorsk
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10 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Chornomorsk, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Chornomorsk, Ucrania
Habitaciones 3
Área 97 m²
Piso 1/20
$85,000
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Habitación 1 habitación en Burlacha Balka, Ucrania
Habitación 1 habitación
Burlacha Balka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 11 m²
Piso 2/3
$7,000
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Apartamento 2 habitaciones en Chornomorsk, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Chornomorsk, Ucrania
Habitaciones 2
Área 64 m²
Piso 4/4
$65,000
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AuraAura
Apartamento 1 habitación en Chornomorsk, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Chornomorsk, Ucrania
Habitaciones 1
Área 75 m²
Piso 7/16
$79,000
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Apartamento 1 habitación en Chornomorsk, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Chornomorsk, Ucrania
Habitaciones 1
Área 56 m²
Piso 7/20
$45,000
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Apartamento 2 habitaciones en Chornomorsk, Ucrania
Apartamento 2 habitaciones
Chornomorsk, Ucrania
Habitaciones 2
Área 85 m²
Piso 8/9
$60,000
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Melrose VillasMelrose Villas
Apartamento 3 habitaciones en Burlacha Balka, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Burlacha Balka, Ucrania
Habitaciones 3
Área 85 m²
Piso 3/3
$84,000
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Apartamento 3 habitaciones en Chornomorsk, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Chornomorsk, Ucrania
Habitaciones 3
Área 110 m²
Piso 7/8
$65,000
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Apartamento 3 habitaciones en Chornomorsk, Ucrania
Apartamento 3 habitaciones
Chornomorsk, Ucrania
Habitaciones 3
Área 112 m²
Piso 7/17
$86,000
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Apartamento 1 habitación en Oleksandrivka, Ucrania
Apartamento 1 habitación
Oleksandrivka, Ucrania
Habitaciones 1
Área 31 m²
Piso 1/4
26666 Venderé un apartamento de 1 habitación cerca del pueblo de Kotovsky. Superficie total …
$19,999
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