Barrio residencial Bélvèdere Collection

Respira y disfruta de la vida a tu propio ritmo. Esta nueva promoción de apartamentos te ofrece el espacio para ser tú mismo, para centrarte en lo que de verdad importa y para reconectar con un estilo de vida sin prisas. Una cuidada colección boutique de tan solo 35 viviendas frente al azul infinito del Mediterráneo, en Torreblanca del Sol, diseñada para quienes valoran la tranquilidad, el diseño refinado y las vistas que acarician el alma. Entra y siente la comodidad más elegante. Los interiores han sido diseñados con atención al detalle, donde la luz natural y la armonía de los espacios crean un hogar tan práctico como sofisticado. Las plantas abiertas equilibran amplitud e intimidad. Las terrazas, generosas y abiertas al mar, invitan a disfrutar de la calma desde el amanecer hasta el atardecer. Tu apartamento no es solo un escaparate: es un verdadero hogar. Cocina y comparte momentos con los tuyos en una cocina de diseño, equipada con electrodomésticos de primera calidad. O relájate en un rincón sombreado de tu terraza, con zonas cubiertas y abiertas pensadas para vivir cada día. Tanto si disfrutas de la tranquilidad en soledad como si recibes invitados con estilo, el confort y la calidad están presentes en todas las estaciones. Una comunidad boutique cerrada, donde la calidad se aprecia en cada detalle. Privacidad sin aislamiento: un lugar sereno y equilibrado en el que siempre te sentirás conectado. Los jardines, cuidadosamente ajardinados con plantas autóctonas, aportan color y textura durante todo el año. En su corazón, una zona de piscina para residentes que recuerda más a un resort de cinco estrellas que a un complejo residencial, junto con un gimnasio totalmente equipado. Ya sea compartiendo con los vecinos o disfrutando de un momento a solas, el ambiente es siempre de lujo discreto. La ubicación es sencillamente inmejorable. Días de playa relajados que se transforman en recuerdos para toda la vida. Mercados semanales al aire libre para descubrir productos frescos, tejidos y piezas únicas que pasan a formar parte de tu historia. O paseos por Torreblanca, donde las tiendas y servicios esenciales se encuentran a pie de paseo marítimo.