Barrio residencial Korall Residences

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New gated
residential complex composed of 28 exclusive single-family homes called SKY
VILLAS. This project is a corner of exclusivity in the incomparable Costa del
Sol, located in the lower and most demanded area of the exclusive urbanization
El Higuerón. Only 400 meters from
the beach.
Single-family
homes of staggered construction on 4 levels. Each home has been carefully designed to maximize privacy and panoramic
views, setting a standard in the fusion between nature and elegance.
Every element of the complex reflects the
commitment to offer residents a life of well-being. More than a project,
it is a home where your dreams of exceptional living come true.
Spacious and cozy 3 Bedroom homes with private
gardens. Option of private swimming pool. Air conditioning by aerothermal,
controlled from your mobile application. Underfloor heating in bathrooms. 2
parking spaces and storage room.
Gated complex with large gardens and swimming
pools.
Fully equipped gymnasium.
Co-working room.
Located in a modern environment with more than
100.000m2 of green areas, with gardens and parks, healthy paths, bike lanes and
an unparalleled quality of life.
Having everything within walking distance is
possible. 4 minutes (Suburban Train Station, Beaches, Benalmadena). 10
minutes (Fuengirola, Golf Course, Fuengirola Marina, BioParc, International
Schools). 15 minutes (Mijas Pueblo, Miramar Shopping Center, Arroyo de la Miel,
Puerto Marina, Hospitals). 20 minutes Malaga Airport.
Localización en el mapa
Fuengirola, Španjolska
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
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