  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Torremolinos
  4. Barrio residencial Residencial Pacaraima

Barrio residencial Residencial Pacaraima

Torremolinos, Španjolska
de
$733,784
;
16
Dejar una solicitud
ID: 39272
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 225540940
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Torremolinos
  • Dirección
    Calle de la Cordera, SOFIA

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
A new residential development with a highly symmetrical and harmonious design, both in its exterior façade and in its interiors. It has multi-family homes with 2, 3 and 4 bedrooms, and 2 semi-detached single-family homes, where you can enjoy the privacy and tranquillity of your own home, with spacious terraces designed for every day of the year. Exclusive communal areas to share, storage rooms and parking spaces for cars and motorbikes. Perfectly equipped homes, with fitted kitchens, air conditioning with Airzone type segmentation, aerothermics, motorised blinds, among other features. All the comforts for you and your loved ones. In its communal areas, the residential complex has fully updated spaces for modern life: landscaped areas, multifunctional swimming pool with beach entrance, sunbeds in the water and swimming lane, outdoor children's area, outdoor fitness area and fully equipped Txoco area.

Localización en el mapa

Torremolinos, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Cerquilla 57B
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$5,46M
Barrio residencial Villa Salvia
Benahavis, Španjolska
de
$5,66M
Barrio residencial Capri
Dos Hermanas, Španjolska
de
$510,805
Barrio residencial Victoria Hills
Benagalbon, Španjolska
de
$455,060
Barrio residencial Vista Nova 6
Antequera, Španjolska
de
$431,169
Está viendo
Barrio residencial Residencial Pacaraima
Torremolinos, Španjolska
de
$733,784
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Villa Liria
Barrio residencial Villa Liria
Barrio residencial Villa Liria
Barrio residencial Villa Liria
Barrio residencial Villa Liria
Barrio residencial Villa Liria
Barrio residencial Villa Liria
San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$6,26M
Spectacular villa with a modern façade, private pool and spacious open-plan interior. Bright living room, high-end kitchen, master bedroom en suite and additional bedrooms with excellent layout and design. Premium finishes throughout the property. This villa has a total of 454 m2 of floor …
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Barrio residencial Villa Marbesa
Barrio residencial Villa Marbesa
Barrio residencial Villa Marbesa
Barrio residencial Villa Marbesa
Barrio residencial Villa Marbesa
Mostrar todo Barrio residencial Villa Marbesa
Barrio residencial Villa Marbesa
Artola, Španjolska
de
$4,43M
New Villa project located in Marbella. This property will be built on 3 floors with panoramic lift consisting of an entrance hall, 3 bedrooms with bathrooms en suite, and a garden with swimming pool, some trees and shrubs and a swimming pool. On the first floor, we have the guest toilet, a…
Agencia
Muse
Dejar una solicitud
Complejo residencial Amara Maris Apartments
Complejo residencial Amara Maris Apartments
Complejo residencial Amara Maris Apartments
Complejo residencial Amara Maris Apartments
Complejo residencial Amara Maris Apartments
Complejo residencial Amara Maris Apartments
Complejo residencial Amara Maris Apartments
San Javier, Španjolska
de
$297,364
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
Área 51–115 m²
3 objetos inmobiliarios 3
AMARA MARIS Playa & Spa: Se trata de un nuevo complejo residencial de lujo ubicado en la costa mediterránea, en el impresionante complejo de La Manga del Mar Menor, en la Costa Cálida. El complejo consta de dos bloques de 9 plantas con 1-3 dormitorios, apartamentos con terrazas con vistas al…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
327,643
Apartamentos 2 habitaciones
98.0
523,319
Apartamentos 3 habitaciones
115.0
625,707
Agencia
EspanaTour
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Španjolska
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
24.12.2025
Where to Rent Housing in Spain: Comparison of Prices, Incomes, and Cost of Living in Different Cities
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
18.12.2025
Qué hacer en España en invierno: estaciones de esquí, playas y turismo cultural
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
28.11.2025
¿Dónde comprar un Apartamento barato en España? Las ciudades más baratas con los precios más bajos
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
12.11.2025
Dónde no comprar propiedades en España: un análisis de las regiones problemáticas
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
03.07.2025
Un comienzo de año excepcional. Resultados del primer trimestre de 2025 en el mercado inmobiliario residencial español.
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
28.11.2024
8ª Regata Anual Realting Mastercup — reportaje fotográfico
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
02.09.2024
Todo lo que necesita saber sobre la Realting Mastercup Regatta 2024 — respuestas a las preguntas más frecuentes
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
16.08.2024
El lugar donde el sector inmobiliario y la vela se dan la mano — ¡Ya está abierta la inscripción para la Realting Mastercup Regatta 2024!
Mostrar todas las publicaciones