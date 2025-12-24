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Barrio residencial Villa Kumo

Benahavis, Španjolska
de
$10,01M
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20
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ID: 39472
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 79271573
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Benahavis

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Hay propiedades que le piden compromiso. Este no es uno de ellos. Ubicado dentro del enclave vigilado de El Herrojo en La Quinta, este es un hogar diseñado con la suposición de que ya has visto todo lo demás. La arquitectura toma una decisión singular y se compromete totalmente a ella: techos de madera oscura expuestos arriba, piedra natural caliente abajo, y suelo a techo acristalamiento en medio. La luz natural no complementa el interior aquí, lo autores. El resultado es una secuencia de espacios que se sienten simultáneamente monumentales y sin esfuerzo viables. Las principales zonas de estar fluyen sin jerarquía, un salón generoso da paso a un comedor de doble aspecto, que a su vez conduce a una isla de cocina de mármol de gran escala. Esta no es una cocina diseñada para mostrar. Está diseñado para su uso, con el tipo de permanencia que lo convierte en el centro gravitatorio de un hogar. Downstairs, el programa cambia de registro por completo. Un piso de wellness dedicado: sauna, piscina, gimnasio, y una zona de tratamiento accedida a través de cristal pivote en bronce, opera con la lógica tranquila de un spa privado. Adjuntándolo: una bodega controlada por temperatura y una galería de coches con una rejilla de techo retroiluminada que transforma lo que estacione debajo de ella en una exposición. El práctico y el indulgente rara vez comparten un plano de piso con gracia. La suite principal ocupa su propia categoría. El techo de madera plantada se eleva por encima de la zona de dormir; los espejos ovalados gemelos se elevan por encima de una vanidad libre; el vestidor se ilumina como una boutique. El baño se enfrenta al mar. Un baño de mármol, tallado desde un solo bloque, se encuentra frente a un acristalamiento de ancho completo con vistas a los cipreses y el Mediterráneo más allá. La luz de la mañana lo golpea primero. En el exterior, una terraza de régimen considerado: una piscina infinidad bordeada de piedra, tumbonas rayadas, una pergola cubierta de viñedos para comer, palmas maduras y un perímetro recubierto. El tipo de jardín que requiere cierto compromiso para quedarse en casa.

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Benahavis, Španjolska

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