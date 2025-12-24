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Barrio residencial SkyVilla 6

San Pedro Alcantara, Španjolska
de
$12,97M
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ID: 39271
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 661156410
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Ciudad
    San Pedro Alcantara

Sobre el complejo

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A villa of true luxury, beginning with an impressive entrance hall that sets the tone for the grandeur within. The spacious living room, notable for its exceptional size, evokes a sense of infinite space and freedom. Throughout the property, the expansive marble floors enhance the sense of elegance, while the kitchen—masterfully designed and furnished by Fendi Casa—exemplifies refined craftsmanship. High-quality woodwork and sweeping panoramic views from the main floor terraces and sundeck further elevate the living experience. Upstairs, a private pool offers a personal oasis, complemented by the option of installing a bar or barbecue for maximum leisure and entertainment. Undoubtedly a masterpiece of contemporary luxury.

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San Pedro Alcantara, Španjolska
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