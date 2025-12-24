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Barrio residencial Andara 2

Marbella, Španjolska
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ID: 39259
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 2070874869
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Dirección
    Calle Jubrique

Sobre el complejo

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This astounding villa is the second of the two outstanding villas situated in the prestigious area of Nagüeles, where tranquillity and security are guaranteed. An ode to the extravagant lifestyle one obtains when living in Marbella. Ample outdoor terraces and an expansive garden is ideal to enjoy Marbella’s warm and sunny climate. Architecture by Archidom Studio brings forth a conceptual design with the use of natural materials, whilst interior design by Vasco Trigo provides a high-end lifestyle seamlessly blended with every-day comfort. Its prime location minutes from the Marbella Golden Mile ensures easy access to local amenities. With an estimated completion date at the end of 2025, is a highly anticipated project ready to impress.

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