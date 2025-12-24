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Barrio residencial Villa Oria

Marbella, Španjolska
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$6,55M
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ID: 39177
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1122851391
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Marbella
  • Dirección
    Calle Casares

Sobre el complejo

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Contemporary villa project in Nagüeles, Marbella. This contemporary villa offers a living experience where light, space and tranquillity come together in perfect harmony. Its rooms open onto spacious terraces and an outdoor area designed for enjoying peace and quiet, with a swimming pool that becomes the visual centrepiece of the house. Inside, each room has been designed to convey well-being, balance and timeless elegance. A villa designed for those seeking an exclusive home that inspires and excites from the very first moment. This villa has a plot of 1915 m² (675 m² built) with two floors and a total of 5 bedrooms, 5 bathrooms and a guest toilet.

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Marbella, Španjolska
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