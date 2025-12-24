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Barrio residencial Villa Selene Luxe

Benahavis, Španjolska
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$6,59M
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ID: 39169
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1586838017
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Benahavis

Sobre el complejo

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Located in the prestigious enclave of Los Flamingos, Benahavís, this stunning contemporary villa combines modern design, privacy, and exceptional panoramic views of the Mediterranean Sea and the golf course. Surrounded by an exclusive, secure, and beautifully natural setting, the property offers a sophisticated lifestyle in one of the most sought-after areas of the Costa del Sol. Distributed across three floors, the villa features 4 spacious bedrooms and 4 full bathrooms plus a guest toilet, all designed with high-quality materials and elegant finishes. Its large floor-to-ceiling windows allow abundant natural light to flood the interiors while creating a seamless connection between indoor spaces and the open sea views. With a built area of 733 m² on a 1,403 m² plot, the home offers generous indoor and outdoor spaces, ideal for enjoying the Mediterranean climate, tranquility, and luxury in every detail. A unique property that combines contemporary architecture, a prime location, and unrivaled views—perfect as a main residence or an exclusive investment on the Costa del Sol.

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Benahavis, Španjolska
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