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Barrio residencial Ayana Estepona

Estepona, Španjolska
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$847,549
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ID: 38953
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1690020350
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Ciudad
    Estepona
  • Dirección
    Calle Casas del Padron

Sobre el complejo

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Nuevo proyecto de 140 apartamentos y áticos exclusivos, todos sentados en exuberantes jardines tropicales dentro de una comunidad cerrada. El proyecto también incluye un club y spa dedicado, con los servicios de un conserje disponible para los residentes. El proyecto ofrece una colección de propiedades que incluyen propiedades de dos, tres y cuatro dormitorios. Las nuevas casas de lujo han sido pensadas para acentuar el estilo de vida y la sensación casual de Estepona y la Nueva Milla de Oro. Pensadamente diseñada para mezclarse perfectamente con el medio ambiente, está diseñada para acentuar el estilo de vida quintasencial y el ambiente casual de Estepona. En la planta baja, se puede elegir entre dos o tres dormitorios, cada uno con un jardín privado. En la primera planta hay apartamentos de tres dormitorios, mientras que en la segunda planta hay áticos de tres dormitorios que vienen con un solárium privado! Con una arquitectura sofisticada de Villarroel Torrico, interiores inspiradores de Gunni & Trentino y como un ajuste estándar en todas las cabañas de apartamentos, el sistema inalámbrico de automatización inteligente de casa de Lutron, el primero para el desarrollo de apartamentos en la Costa del Sol. El proyecto está construido alrededor de 27.000m2 de jardines tropicales, ajardinados con tres piscinas al aire libre, una de las cuales está climatizada, un club central completo con salón de trabajo, bar cafetería, spa, piscina cubierta y gimnasio y con seguridad las 24 horas.

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