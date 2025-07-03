  1. Realting.com
  Španjolska
  Rojales
  Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada

Piso en edificio nuevo Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada

Rojales, Španjolska
de
$349,637
;
29
ID: 27752
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  País
    Španjolska
  Región / estado
    Comunidad Valenciana
  Barrio
    La Vega Baja
  Ciudad
    Rojales

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Año de construcción
    Año de construcción
    2025

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  Aparcamientos

Detalles del exterior:

  Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos Modernos de 2 y 3 Habitaciones con Jardines Privados en Ciudad Quesada

Ubicados en la codiciada Ciudad Quesada, estos apartamentos ofrecen tranquilidad y accesibilidad. La zona es conocida por su vibrante comunidad, sus pintorescos alrededores y sus servicios durante todo el año.

Los apartamentos en venta en Rojales Ciudad Quesada se encuentran a 0,4 km de supermercados y restaurantes, a 2,2 km del centro de Rojales, a 3,8 km del campo de golf La Marquesa, a 7,5 km de la playa de Guardamar del Segura, a 12,3 km de Torrevieja y a 39,6 km del Aeropuerto de Alicante. Todo lo que necesitas está al alcance, tanto para el ocio como para la vida diaria.

El complejo residencial cerrado cuenta con cuidadas zonas verdes, piscinas comunitarias y senderos, creando un ambiente tranquilo y privado para el disfrute de los residentes.

El resto de las viviendas son apartamentos en planta baja con 2 o 3 amplios dormitorios y 2 baños modernos. Cada unidad cuenta con una cocina americana y un luminoso salón-comedor que se integra con un hermoso jardín privado, perfecto para disfrutar al aire libre y entretenerse.


ALC-01038

Localización en el mapa

Rojales, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas
Ocio

Complejos similares
Edificio de apartamentos Listo para mover apartamentos frente a la playa en Denia
Denia, Španjolska
de
$705,160
Complejo residencial Residencial La Isla III
Torrevieja, Španjolska
de
$271,510
Edificio de apartamentos Amplios apartamentos en Finestrat Alicante con Campo de Golf
Finestrat, Španjolska
de
$441,461
Complejo residencial Finestrat Paradise Resort
Finestrat, Španjolska
de
$397,514
Complejo residencial Duly Lo Marabu Villas
Rojales, Španjolska
de
$495,320
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos modernos con jardines privados en Ciudad Quesada
Rojales, Španjolska
de
$349,637
Otros complejos
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Mostrar todo Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Edificio de apartamentos Pisos de Lujo Cerca de un Campo de Golf en Orihuela
Orihuela, Španjolska
de
$353,168
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Apartamentos de Lujo con Piscina Cerca de un Campo de Golf en Orihuela, Alicante Estos apartamentos de nueva construcción se encuentran en Orihuela, ciudad al sur de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante. Alicante es la segunda provincia más poblada de la Comunidad Valenciana …
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Mostrar todo Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Edificio de apartamentos Modernos Apartamentos con Piscina y Zonas Verdes en Monforte del Cid
Monforte del Cid, Španjolska
de $347,282
de
$347,282
Año de construcción 2026
Apartamentos de 2 y 3 Dormitorios con Amplias Terrazas en Monforte del Cid Ubicados en la tranquila localidad de Monforte del Cid, en el interior del municipio, estos apartamentos forman parte de un complejo residencial cuidadosamente planificado, rodeado de naturaleza y con todas las comodi…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Mostrar todo Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Edificio de apartamentos Residencias con Vistas al Mar en el Entorno Natural de Estepona
Estepona, Španjolska
de
$905,288
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Viviendas Junto a la Playa con Amplias Terrazas y Vistas al Mar en una Zona Residencial de Estepona Este nuevo proyecto está situado en el municipio de Estepona, en la Costa del Sol, al sur de España. Estepona es un encantador municipio con más de 20 kilómetros de costa, conocida por su pint…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
