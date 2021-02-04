Casa rural Otradnaa buhta 20

El lago es como un espacio privado, y es un FACT. En venta se encuentra un pueblo de campo "Otradnaya Bay 2", situado en la primera línea del lago del mismo nombre. El amplio lote cerca del agua, el entorno de vida formado y el entorno natural crean un formato raro de vida - privado, tranquilo y verificado. Este invierno hay condiciones especiales de compra - contáctenos para conocer los detalles y organizar una visualización. Estas ofertas son raras y se seleccionan rápidamente.



Lugares que complementan tu ritmo de vida



La ubicación es valorada no sólo por la privacidad del agua, sino también por el ambiente rico, ya formado. Centros de recreación de funcionamiento cercanos como Pyhäjärvi, EcoPort, Aquamarine, que complementan la vida cotidiana con infraestructura de ocio: rutas de senderismo, actividades de agua, restaurantes, baños y formatos de recreación club, Losevo tiene un club ecuestre y un parque de cuerdas.



Cerca está el sistema Vuoksa, formando uno de los paisajes naturales más pintorescos de la región. A 10 minutos en coche, la isla de Konevets, donde se encuentra el monasterio de Konevsky Nativity-Theotokos, también está la famosa Piedra de Caballo, una antigua roca de culto que se ha convertido en un santuario cristiano. No se trata de un entorno temporal, sino de un grupo de países establecido que se ha desarrollado durante años.



Naturaleza rusa con carácter norte



Alrededor - conserva su naturaleza original del istmo Karelian y un verdadero bosque norteño, donde crecen hongos, bayas y plantas medicinales. Este es un territorio que ha sido elegido para que las generaciones vivan, y su valor sigue allí.



Paz de la naturaleza con confort urbano



No busque un compromiso entre comodidad y relajación en la naturaleza. Aldea con comodidades: suministro de agua central, electricidad 15 kW, iluminación, Internet. El territorio del pueblo está cercado, equipado con una barrera y un sistema de control.



Miércoles de vida y descanso



La infraestructura hídrica se convierte en una parte natural de la vida cotidiana, lo que le permite pasar tiempo en el lago en cualquier momento conveniente. Este es un formato de recreación que no requiere viajes y planificación - todo ya está cerca. Para los residentes, hay lugares para la recreación y un parque infantil, hay un muelle ajardinado y un deslizamiento para lanzar barcos y barcos para la pesca y agradables paseos en el agua. Los planes son crear un terreno deportivo con un complejo de entrenamiento y una corte de voleibol.



Confort en cada etapa



FACT se queda con usted no sólo en la fase de transacción. Todas las cuestiones relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento de la aldea están en la zona de responsabilidad de la empresa de servicios FACT. “Servicio” para que la vida aquí siga siendo cómoda y predecible año tras año. Una aplicación móvil conveniente está disponible para usted.



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