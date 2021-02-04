Casa rural Vuoksaari

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de Leningrado
Si quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! Lugares para caminar, inspiración y soledad con la naturaleza son una gran adición!
¿Qué hace Vooxaari especial → La primera línea del río Vuoksa-Virta - con acceso directo al agua → El entorno natural - lagos, bosque denso, aire fresco - todo por lo que amamos el istmo Karelian. → Parcelas de 6 a 18 acres - para construir una residencia de campo o una casa pequeña y romper la plantación depende de usted. → Elige descanso para el alma: sapsurf, kayak, rafting, paseos a caballo → A poca distancia: supermercado, oficina de correos, OZON, granja de truchas → Accesibilidad de transporte - a San Petersburgo sólo 95 km a lo largo de la pintoresca carretera Novopriozersk Comunicaciones e infraestructura – carreteras de asfalto, electricidad 15 kW, zona de recreación ajardinada y playa
Condiciones de compra: → Mortgage de los bancos líderes en programas preferenciales → Instalación desde el precio como con el pago 100%! Libre de intereses durante 9 meses; posibilidad de construcción inmediatamente después de la conclusión de la transacción; Comercio a valor de mercado con un acuerdo a partir de 1 semana → Beneficios adicionales para compradores de regiones
Wuoksaari no es sólo tierra, es el fundamento de la nueva vida. Es fácil respirar aquí. Quiero quedarme aquí. Todo lo que queda es elegir su propio sitio – y vamos a mostrar y contar todo. Póngase en contacto con nosotros y organizaremos una presentación en un momento conveniente para usted. Sección 54. Número catastral 1: 47:03:0502002:527
Localización en el mapa
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
