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Apart hotel Chernogore

Budva, Montenegro
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$189,107
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ID: 5689
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Budva
  • Dirección
    Starogradski trg

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

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Budva, Montenegro

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