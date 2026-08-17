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Casas en Venta en Serbia

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Voivodina
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5 propiedades total found
Villa en Sremska Kamenica, Serbia
Villa
Sremska Kamenica, Serbia
Área 1 600 m²
TENCIÓN 1 600 m2 TENIDO parcela 1 629 m2 TENIDO 5+ niveles TENIDO alrededor de 20 habitacion…
$1,05M
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Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Casa 1 habitacion en Seoce, Serbia
Casa 1 habitacion
Seoce, Serbia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Casa en venta en Budva, distrito de Seotse. La casa se encuentra en una parcela de 250 m2. D…
$242,159
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Casa 5 habitaciones en Bogojevo, Serbia
Casa 5 habitaciones
Bogojevo, Serbia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 188 m²
Número de plantas 3
Venta de una casa de tres plantas con parcela de terreno en Danilovgrad, una buena ubicación…
Precio en demanda
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Casa 5 habitaciones en Backa Topola, Serbia
Casa 5 habitaciones
Backa Topola, Serbia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 148 m²
Número de plantas 1
Gran casa en Vojvodina bajo permiso de residenciaUbicación – Serbia, Vojvodina, Bachka Topol…
$33,000
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Casa 4 habitaciones en City of Novi Sad, Serbia
Casa 4 habitaciones
City of Novi Sad, Serbia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 1
Amplia casa familiar en un hermoso pueblo serbio en VojvodinaVenta de una nueva casa reforma…
$47,781
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