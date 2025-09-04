Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas con garaje en venta en South Eastern Region, Malta

1 propiedad total found
Villa 11 habitaciones en Cospicua, Malta
Villa 11 habitaciones
Cospicua, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16M
