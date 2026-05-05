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Adosados con Terraza en Venta en Northern Region, Malta

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Naxxar
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Rabat
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Mosta
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1 propiedad total found
Adosado Adosado 10 habitaciones en Naxxar, Malta
Adosado Adosado 10 habitaciones
Naxxar, Malta
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Número de plantas 3
Naxxar – Una encantadora casa adosada en la zona deseable de la UCA del pueblo, ofrece la me…
$843,928
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