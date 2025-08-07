Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosado Adosado 4 habitaciones en Kercem, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kercem, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Casa adosada en venta en el encantador pueblo de Kercem. Esta propiedad auténtica cuenta con…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Munxar, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Munxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un adosado recién convertido en la idílica ciudad de Munxar, Gozo está a poca distancia en c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Kercem, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kercem, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta casa doble frente ofrece un gran potencial, con amplios interiores listos para ser tran…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Saint Lawrence, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Saint Lawrence, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Esta hermosa casa de 5 dormitorios en el pintoresco pueblo de San Lawrenz es una propiedad e…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Xewkija, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Xewkija, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este concha forma casa adosada, situada en Xewkija, cuenta con 3 dormitorios, 3 baños, un só…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada encantadora y no convertida situada en el pueblo de Zebbug. Esta propiedad …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Munxar, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Munxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado en el pintoresco pueblo de Munxar, a poca distancia de la pintoresca bahía Xlendi, e…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 8 habitaciones en Victoria, Malta
Adosado Adosado 8 habitaciones
Victoria, Malta
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 3
Una hermosa casa adosada con un gran jardín situado en el corazón de Victoria, cerca de toda…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Victoria, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Victoria, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Este adosado inconverso en Victoria, Gozo, está disponible para la venta. La planta baja tie…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Victoria, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Victoria, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
VICTORIA GOZO: Corner Townhouse. Construido en el 1600 en el centro de Victoria. Rodeado de …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Fontana, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Fontana, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
FONATANA GOZO: Este es un adosado que abarca 3 pisos y tiene 3 dormitorios y 2 baños. En la …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Fontana, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fontana, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Este encantador adosado está situado justo fuera de Victoria Gozo, a poca distancia de clíni…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Saint Lawrence, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Saint Lawrence, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
SAN LAWRENZ GOZO. Un adosado de 70 años en el pintoresco pueblo de San Lorenzo.• Esta es una…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Xewkija, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Xewkija, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
XEWKIJA GOZO: Nuevo en el mercado es este adosado 423SQM. Este histórico, adosado que tiene …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Xewkija, Malta
Adosado Adosado
Xewkija, Malta
Hermosa casa de carácter inconverso en Xewkija Descubre el encanto y el potencial de esta i…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Xaghra, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada de 4 dormitorios situada en el corazón de Victoria, a poca distancia de la plaz…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Nadur, Malta
Adosado Adosado
Nadur, Malta
NUEVO EN EL MERCADO - Casas - Nadur El proyecto se encuentra en las afueras de Nadur. Cada …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Xewkija, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Xewkija, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta es una casa de pueblo única de 3 dormitorios, 3 baños, cocina y sala de estar, un coche…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Victoria, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Victoria, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
En venta en Victoria Gozo.•Una excepcional casa de campo de cuatro niveles en forma de cásca…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Victoria, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Victoria, Malta
Dormitorios 4
Esta casa de 4 dormitorios situada en el corazón de Victoria, a poca distancia de todas las …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Victoria, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Victoria, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
VICTORIA GOZO: Town House Situado en el corazón de la ciudad esta propiedad está lista para …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Zebbug, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Haz-Zebbug Townhouse. Esta encantadora casa adosada de gran tamaño se encuentra en el corazó…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Structurally sonido 3 dormitorios Casa adosada a 1 minuto de paseo marítimo. Necesidades de …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 9 habitaciones en Qala, Malta
Adosado Adosado 9 habitaciones
Qala, Malta
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 5
Un enorme adosado situado en el centro de Qala. Un frente doble de estilo antiguo se abre a …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Zebbug, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Excelente oportunidad de desarrollo en el centro de Marsalforn, Gozo. ¡Primer lugar! ¡No te …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Fontana, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Fontana, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Casa adosada no convertida situada en Fontana, en las afueras de Victoria (Rabat). La propie…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Zebbug, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 2
Esta encantadora casa adosada en el pintoresco pueblo de Zebbug es la oportunidad perfecta p…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Ghajnsielem, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ghajnsielem, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta casa está siendo construida en el hermoso pueblo de Ghajnsielem, Gozo. Incluye: - 3 dor…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Ghajnsielem, Malta
Adosado Adosado
Ghajnsielem, Malta
Venta: Oportunidad de Desarrollo Excepcional en Ghajnsielem, Gozo! Situado en una zona resi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Ghajnsielem, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ghajnsielem, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Antigua casa en el centro de Ghajnsielem consta de planta baja y primera planta - 1 habitaci…
Precio en demanda
Dejar una solicitud

