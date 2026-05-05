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Tiendas en venta en Central Region, Malta

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Msida
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10 propiedades total found
Tienda en Birkirkara, Malta
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Birkirkara, Malta
Bienvenido a esta nueva, de alto nivel, totalmente equipada y llena de luz natural, que está…
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Tienda en Msida, Malta
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Msida, Malta
Una tienda está disponible para la venta en Msida. La propiedad está completamente terminada…
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Tienda en Sliema, Malta
Tienda
Sliema, Malta
Esta excepcionalmente atractiva unidad comercial de planta baja en el centro de Sliema ofrec…
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Tienda en Birkirkara, Malta
Tienda
Birkirkara, Malta
Esta propiedad comercial de nivel callejero en Birkirkara ofrece una huella compacta pero al…
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Tienda en Msida, Malta
Tienda
Msida, Malta
Nº de cuartos de baño 1
Una tienda compacta y bien ubicada en Msida se ofrece como propiedad para la venta. Esta atr…
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Tienda en Sliema, Malta
Tienda
Sliema, Malta
Sliema Prime Commercial Street Level con permiso de oficina (propietario da permiso para cam…
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Tienda en Gzira, Malta
Tienda
Gzira, Malta
nueva propiedad comercial acabada en una carretera ocupada Gzira Ideal para tienda o oficina…
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Tienda en Pieta, Malta
Tienda
Pieta, Malta
Tienda en venta en Gwardamangia, que ofrece un diseño versátil adecuado para venta al por me…
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Tienda en Birkirkara, Malta
Tienda
Birkirkara, Malta
Una tienda de 100 pies de profundidad a 16 pies de ancho en 2 plantas en una zona comercial …
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Tienda en Msida, Malta
Tienda
Msida, Malta
Esta luminosa y recién terminada tienda de 35 m2 se encuentra en una zona central de Msida, …
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