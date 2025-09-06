Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Adosados en Venta en Birkirkara, Malta

16 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este diseño proporciona una combinación perfecta de diseño moderno y funcionalidad. Cuenta c…
Precio en demanda
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Bienvenido a esta impresionante casa adosada de 2 dormitorios, 3 baños situado en la zona co…
Precio en demanda
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
La casa ideal para una familia moderna, esta nueva construcción cuenta con una amplia cocina…
Precio en demanda
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada de 2 dormitorios con su propio espacio aéreo. La alojamiento consta de un h…
Precio en demanda
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una casa tradicional de carácter, situada en un barrio encantador, es una mezcla perfecta de…
Precio en demanda
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta hermosa casa adosada en la zona codiciada de Birkirkara está ahora disponible para la v…
Precio en demanda
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Bkara - Perfect location unconverted Town House, which needs modernizing, situated in the ce…
Precio en demanda
Adosado Adosado 4 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Este diseño moderno ofrece una combinación de lujo y funcionalidad con sus características a…
Precio en demanda
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Este espacioso, recientemente renovado Townhouse es una mezcla perfecta de modernidad y como…
Precio en demanda
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Un adosado totalmente renovado en la zona de Birkirkara/Balzan. Esta encantadora propiedad q…
Precio en demanda
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¡Nuevo en el mercado! Se vende a un precio de ganga viene este gran adosado no convertido co…
Precio en demanda
Adosado Adosado 4 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Inmaculada casa adosada reformada situada en la Zona de Conservación Urbana de Birkirkara. U…
Precio en demanda
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta hermosa casa adosada, situada en el pintoresco pueblo de Birkirkara, ofrece una mezcla …
Precio en demanda
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Birkirkara - Un adosado inconverso en una ubicación muy céntrica en Birkirkara que podría co…
Precio en demanda
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada no convertida en una buena ubicación en Birkirkara, cerca de todas las como…
Precio en demanda
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
¿Buscas una propiedad acogedora y asequible en el corazón de Birkirkara? No busques más allá…
Precio en demanda
