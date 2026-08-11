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Propiedades residenciales en venta en Attard, Malta

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apartamentos
31
casas independientes
16
47 propiedades total found
Villa 10 habitaciones en Attard, Malta
Villa 10 habitaciones
Attard, Malta
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 370 m²
Número de plantas 2
Una villa excepcional, triple frente, semiconjunta situada en la zona residencial de Misrah …
$2,21M
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Casa 3 habitaciones en Attard, Malta
Casa 3 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 Dormitorios, 3 Baño Casa Adosada en Plan, Vendido en Forma de Shell. Una fantástica oport…
Precio en demanda
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
ATTARD ANTE EXCLUSIVE SOLE AGENCY ANTE LUXURY FULLY DETACHED VILLA CON POOL - Sólo con Excel…
Precio en demanda
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Attard, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una maisionette de tres dormitorios situada en una de las mejores ubicaciones en Attard muy …
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Attard, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de dos dormitorios situado en una de las mejores ubicaciones en Attard muy centr…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Attard, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
SOLE AGENCY - Ubicado en uno de los barrios más buscados y tranquilos de Attard, ofrece un p…
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Attard, Malta
Casa 3 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Excelente oportunidad para adquirir una casa adosada en esta ciudad buscada y darle su propi…
Precio en demanda
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta moderna villa de 330m2 de nueva construcción, que se ofrece en forma semiacabada, cuent…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Attard, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Un nuevo Ático situado en esta tranquila zona residencial en Attard. El alojamiento consta d…
Precio en demanda
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Elegante Villa de Freehold en Zona Residencial Prestigioso Situado en una de las zonas más …
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Attard, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 3
Una selección de lujoso ático de 3 dormitorios situado en una zona tranquila y tranquila de …
Precio en demanda
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
SOLE AGENCY - Chalet exclusivo e impecable de doble fachada, lleno de luz natural y que ofre…
Precio en demanda
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Ático Ático 1 habitacion en Attard, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Attard, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Modernamente Amueblado y totalmente climatizado Ático compuesto por un dormitorio principal,…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Attard, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Maisonette de 3 dormitorios en Attard Situado en una zona central de Attard y a poca distan…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Attard, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 3
Atico de 3 dormitorios en Attard (con espacio aéreo) Situado en una zona céntrica de Attard…
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Ático Ático 2 habitaciones en Attard, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Descubre este hermoso diseño Áticos con un garaje privado subyacente opcional, situado en un…
Precio en demanda
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Casa 11 habitaciones en Attard, Malta
Casa 11 habitaciones
Attard, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 257 m²
Número de plantas 2
Encantadora esquina situada Casa de Personaje en AttardSituado en el tranquilo Área de Conse…
$1,15M
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Ático Ático 2 habitaciones en Attard, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
A 2 dormitorios Ático situado en una zona muy tranquila, pero cerca de todas las comodidades…
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Situado en la zona de la villa de Misrah Kola, Attard, esta villa bien equipada ocupa una ge…
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Apartamento 2 habitaciones en Attard, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Maisonette de planta baja en una parte más prominente de Attard. Consta de 2 dormitorios, 3 …
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Casa 3 habitaciones en Attard, Malta
Casa 3 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada Silencio 3 Dormitorios Silencio Primera Ubicación Central ← Zona residencial tr…
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Apartamento 3 habitaciones en Attard, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de apartamentos de 3 dormitorios a partir de Eur 307.000, situado en esta tran…
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Apartamento 3 habitaciones en Attard, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
SOLE AGENCY - Ubicado en uno de los barrios más buscados y tranquilos de Attard, ofrece un p…
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Apartamento 2 habitaciones en Attard, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Experimenta la vida moderna en este impresionante apartamento de 2 dormitorios, 2 baños en v…
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Situado en una zona tranquila y prestigiosa de Attard, esta villa moderna abarca cinco nivel…
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Ático Ático 3 habitaciones en Attard, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Atico de tres dormitorios situado en una de las mejores ubicaciones en Attard muy céntrica y…
Precio en demanda
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Villa 9 habitaciones en Attard, Malta
Villa 9 habitaciones
Attard, Malta
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Número de plantas 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41M
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Apartamento 3 habitaciones en Attard, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
SOLE AGENCY - Ubicado en uno de los barrios más buscados y tranquilos de Attard, ofrece un p…
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Ático Ático 3 habitaciones en Attard, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Attard Penthouse disfrutando de vistas panorámicas, Own Airspace & Opcional Garaje de 6 coch…
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Ático Ático 2 habitaciones en Attard, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Ubicado en uno de los barrios más buscados y tranquilos de Attard, cuenta con un exclusivo á…
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