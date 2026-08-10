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Propiedades residenciales en venta en Zarasai, Lituania

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2 propiedades total found
Casa en Zarasai, Lituania
Casa
Zarasai, Lituania
Área 76 m²
Número de plantas 1
La casa y 11 ha. la tenencia se venden en un lugar exclusivo - en el parque regional de Graž…
$149,832
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Casa en Zarasai, Lituania
Casa
Zarasai, Lituania
Área 225 m²
Número de plantas 2
RESIDENCIA DIFERENTE EN SALES SOBRE LAS ZARAS DEL CARRIER ¡Vive dos cosas de la casa del cam…
$121,727
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