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Locales comerciales en venta en Vilkaviskis, Lituania

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 786 m² en Vilkaviskis, Lituania
Propiedad comercial 786 m²
Vilkaviskis, Lituania
Área 786 m²
Piso 1
Venta de café con locales comerciales y auxiliares, área total 786.39 metros cuadrados. Act…
$289,826
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Propiedad comercial 1 847 m² en Vilkaviskis, Lituania
Propiedad comercial 1 847 m²
Vilkaviskis, Lituania
Área 1 847 m²
Piso 1
Se venden dos edificios con otros edificios en el patio común. Vytauto g. 67, Vilkaviškis …
$405,756
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