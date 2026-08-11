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Propiedades residenciales en venta en Vieksniai, Lituania

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3 propiedades total found
Casa en Vieksniai, Lituania
Casa
Vieksniai, Lituania
Área 62 m²
Número de plantas 2
VENTA DE RESIDENCIA DE CASA EN LAS CIRCUNSTANCIAS - VINKS G. 14 CON BUILDINGS Y LIQUES AID. …
$26,883
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Apartamento 3 habitaciones en Vieksniai, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Vieksniai, Lituania
Habitaciones 3
Área 65 m²
Piso 4/5
VENTA DEL ESPACIO, EXPLANACIÓN, 3 KAMB. Pero. GENERAL Ubicación: Mažeikai, Friendship Stree…
$64,962
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Casa en Vieksniai, Lituania
Casa
Vieksniai, Lituania
Área 40 m²
Número de plantas 1
PARTE DE RESIDENCIA (1 / 2 HOUSEHOLD) SELECCIÓN IDEAL DE LA NUEVA SITUACIÓN DE RESIDENCIA …
$36,470
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