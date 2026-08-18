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Locales comerciales en venta en Varenos rajono savivaldybe, Lituania

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3 propiedades total found
Propiedad comercial 303 m² en Gudziai, Lituania
Propiedad comercial 303 m²
Gudziai, Lituania
Área 303 m²
Piso 1
En el distrito de Varėna, aldea de Gudžiai, producción de 303 metros cuadrados - locales de …
$150,709
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Propiedad comercial 464 m² en Varena, Lituania
Propiedad comercial 464 m²
Varena, Lituania
Área 464 m²
Piso 1
Locales administrativos para la venta en Varėna, Rūsticu g. 55. Un lugar estratégicamente b…
$46,125
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Negocio listo 940 m² en Merkine, Lituania
Negocio listo 940 m²
Merkine, Lituania
Habitaciones 20
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 940 m²
Número de plantas 3
ПРОДАЕТСЯ ДОМ НА БЕРЕГУ НЕМУНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА! ДОМ НАХОДИТСЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ …
$1,20M
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