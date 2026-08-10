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Propiedades residenciales en venta en Varena, Lituania

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apartamentos
6
8 propiedades total found
Casa en Varena, Lituania
Casa
Varena, Lituania
Área 199 m²
Número de plantas 2
VENTA DE USTED Y ERDVI SOURCES CON EL SUR, PRIMER Y PRINCIPIO MEDIO AMBIENTE - MEXICAN K., W…
$175,339
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Apartamento 3 habitaciones en Varena, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Varena, Lituania
Habitaciones 3
Área 66 m²
Piso 1/4
VENTA 66,09 KV.M, 2 HOUSEHOLD IN THE NEW EXCLUSIVE ARCHITECTURE, A + + ENERGY CLASS PROYECTO…
$164,737
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Apartamento 4 habitaciones en Varena, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Varena, Lituania
Habitaciones 4
Área 75 m²
Piso 2/5
Casa reformada en Varėna, Voronecko g. 5 en venta apartamento de 4 habitaciones con sótano. …
$121,513
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Varena, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Varena, Lituania
Habitaciones 3
Área 63 m²
Piso 1/4
VENTA 63.15 KV.M, 2 HOUSEHOLD PER IN NEW EXCLUSIVE ARCHITECTURE, A + + ENERGY CLASSES PROJEC…
$157,433
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Apartamento 2 habitaciones en Varena, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Varena, Lituania
Habitaciones 2
Área 49 m²
Piso 1/4
PARKYDAM 48.53 KV.M, 2 HOUSEHOLD WAS IN THE NEW DIFFERENT ARCHITECTURE, A + + ENERGY PROYECT…
$120,915
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Apartamento 2 habitaciones en Varena, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Varena, Lituania
Habitaciones 2
Área 65 m²
Piso 1/4
VENTA 64.90 KV.M, 2 HOUSEHOLD IN THE NEW EXCLUSIVE ARCHITECTURE, A + + ENERGY CLASSES PROYEC…
$161,723
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Apartamento 3 habitaciones en Varena, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Varena, Lituania
Habitaciones 3
Área 63 m²
Piso 2/4
PARKYDAM 663.15 KV.M, 2 HOUSEHOLD WAS IN THE NEW DIFFERENT ARCHITECTURE, A + + ENERGY TERM P…
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Casa en Varena, Lituania
Casa
Varena, Lituania
Área 125 m²
Número de plantas 2
Casa en venta Birutės g. 16, Varėna NAMO PRINCIPIOS - Superficie total - 124,93 metros cuad…
$85,252
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