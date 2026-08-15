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Propiedades residenciales en venta en Utena, Lituania

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apartamentos
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3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Utena, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Utena, Lituania
Habitaciones 2
Área 57 m²
Piso 2/5
LOCALACIÓN❗️Martes, 7 de abril de 17 a 19. ¡Tienes que registrarte! Tel o e-mail: .........…
$89,994
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Apartamento 2 habitaciones en Utena, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Utena, Lituania
Habitaciones 2
Área 34 m²
Piso 3/5
VENTA DE 2 CAPSULES EN SCELIO Street, UTEN! Este apartamento es perfecto para aquellos que b…
$46,752
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Apartamento 3 habitaciones en Utena, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Utena, Lituania
Habitaciones 3
Área 69 m²
Piso 5/5
LOCALACIÓN❗️Lunes, 20 de abril, 12 a 16. ¡Tienes que registrarte! Tel o e-mail: ...........…
$98,739
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