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Locales comerciales en venta en Ukmerge District Municipality, Lituania

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5 propiedades total found
Propiedad comercial 1 764 m² en Ukmerge, Lituania
Propiedad comercial 1 764 m²
Ukmerge, Lituania
Área 1 764 m²
Piso 1
Edificio en venta - Restaurante en Ukmerge 1764, 09 metros cuadrados segundo edificio con só…
$968,736
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Propiedad comercial 594 m² en Varine, Lituania
Propiedad comercial 594 m²
Varine, Lituania
Área 594 m²
Piso 1
¡Invitadores de atención! VENTA DE MODERNI A LAS STANDARDAS EUROPEAS PARA LA PREPARACIÓN DE …
$1,71M
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Propiedad comercial 7 500 m² en Viskonys, Lituania
Propiedad comercial 7 500 m²
Viskonys, Lituania
Área 7 500 m²
La zona se vende con edificios en el mismo centro de Lituania (Ukmergės raj., Visakkonicido …
$757,893
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TekceTekce
Propiedad comercial 7 500 m² en Viskonys, Lituania
Propiedad comercial 7 500 m²
Viskonys, Lituania
Área 7 500 m²
La zona se vende con edificios en el mismo centro de Lituania (Ukmergės raj., Visakkonicido …
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Propiedad comercial 125 m² en Ukmerge, Lituania
Propiedad comercial 125 m²
Ukmerge, Lituania
Área 125 m²
Piso 1
TENIENDO LAS BUILDINGS OF THE PURPOSE OF DESTINATION G. IN UKGERIA, STRATEGIC BACKGROUND, VI…
$368,799
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