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Propiedades residenciales en venta en Ukmerge, Lituania

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apartamentos
8
casas independientes
10
18 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Ukmerge, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Ukmerge, Lituania
Habitaciones 2
Área 41 m²
Piso 3/3
Acogedor apartamento en una casa reformada con calefacción individual de gas en Ukmergė! …
$67,240
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Apartamento 3 habitaciones en Varine, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Varine, Lituania
Habitaciones 3
Área 88 m²
Piso 3/3
Las 3 tablas han sido sometidas g. -------- - Diseño funcional de apartamentos: pasillo + co…
$38,257
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Casa en Ukmerge, Lituania
Casa
Ukmerge, Lituania
Área 153 m²
Número de plantas 1
Vyšni.105/ g. Ukmergė m. casa con un edificio de granja se vende en 152,54 sq. m. DESCRIPCI…
$99,675
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 1 habitación en Ukmerge, Lituania
Apartamento 1 habitación
Ukmerge, Lituania
Habitaciones 1
Área 28 m²
Piso 5/5
En un lugar estratégicamente conveniente en la ciudad de Ukmergė, en la calle Anykščiai, un …
$40,468
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Casa en Tvarkai, Lituania
Casa
Tvarkai, Lituania
Área 216 m²
Número de plantas 2
VENTA DEL ESPACIO CASO EN EL ROAD DE LA NATURALEZA - UKGERIA AREA • Dirección: Vytauto g., …
$346,103
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Apartamento 2 habitaciones en Varine, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Varine, Lituania
Habitaciones 2
Área 34 m²
Piso 2/5
SWITZERLAND OF 2 CABLES g., UKMERGU -------- - Diseño de apartamento conveniente: pasillo + …
$34,779
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TekceTekce
Casa en Ukmerge, Lituania
Casa
Ukmerge, Lituania
Área 51 m²
Número de plantas 1
11,5 una parcela SODO con una casa y una sauna en UKMERG – comunidad de jardín "UNILITY". --…
$27,740
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Apartamento 2 habitaciones en Ukmerge, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Ukmerge, Lituania
Habitaciones 2
Área 38 m²
Piso 1/5
Los 2 CABLES, 37.75 metros cuadrados, fueron vendidos en UKMERV. Darius y Girėno Street, est…
$65,826
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Casa en Varine, Lituania
Casa
Varine, Lituania
Área 56 m²
Número de plantas 1
El interior escandinavo completamente amueblado casas de 3 habitaciones en Alioni qualba, di…
$144,797
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Apartamento 3 habitaciones en Ukmerge, Lituania
Apartamento 3 habitaciones
Ukmerge, Lituania
Habitaciones 3
Área 60 m²
Piso 3/3
Apartamento de 3 habitaciones con garaje en venta - Vytautas g. 65A, Ukmerge Propuesto 59,51…
$87,738
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Casa en Varine, Lituania
Casa
Varine, Lituania
Área 57 m²
Número de plantas 1
El interior escandinavo completamente amueblado casas de 3 habitaciones en Alioni qualba, di…
$194,321
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Casa en Ukmerge, Lituania
Casa
Ukmerge, Lituania
Área 132 m²
Número de plantas 1
A + + + CLASS NAM PROYECTO NOVA NAMAI UKERGIA - NEW G. El edificio moderno y de alta calida…
$295,177
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Casa en Ukmerge, Lituania
Casa
Ukmerge, Lituania
Área 105 m²
Número de plantas 2
2 plantas 105,18 metros cuadrados casa en venta Sewage Street, Ukmerge. GENERAL: - Dirección…
$95,820
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Apartamento 1 habitación en Ukmerge, Lituania
Apartamento 1 habitación
Ukmerge, Lituania
Habitaciones 1
Área 15 m²
Piso 4/4
En un lugar estratégicamente conveniente en la ciudad de Ukmergė, en la calle Anykščiai, un …
$17,317
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Casa en Ukmerge, Lituania
Casa
Ukmerge, Lituania
Área 95 m²
Número de plantas 2
En Ukmergė, en la calle Taikos, una casa residencial de ladrillo con una parcela de terreno …
$82,411
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Apartamento 2 habitaciones en Ukmerge, Lituania
Apartamento 2 habitaciones
Ukmerge, Lituania
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 4/7
Todas las carreteras conducen a Ukmergė - iniciamos las reservas preliminares en el proyecto…
$136,302
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Casa en Ukmerge, Lituania
Casa
Ukmerge, Lituania
Área 187 m²
Número de plantas 2
NUEVA CASA DE BUILDING en UKMERGAS CENTRE. Es una excelente oportunidad para comprar y org…
$222,025
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Casa en Ukmerge, Lituania
Casa
Ukmerge, Lituania
Área 322 m²
Número de plantas 2
La venta está hecha en ERDVUS NAM con una parcela de 15 bar en UKMRV. --------- PRINCIPIOS B…
$239,335
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