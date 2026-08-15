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Propiedades residenciales en venta en Telsiai, Lituania

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1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Telsiai, Lituania
Apartamento 4 habitaciones
Telsiai, Lituania
Habitaciones 4
Área 87 m²
Piso 1/2
Vendido ELVE CON LOCAL HEAT GENERAL Ubicación: Telšiai, Luokės g. 41 • Superficie total de …
$55,845
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Capital
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